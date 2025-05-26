Логотип Redacted Coin

Redacted Coin Курс (RDAC)

USD

График цены Redacted Coin (RDAC) в реальном времени

$0,01556
$0,01556$0,01556
-7,27%(1D)

Актуальные данные о цене и информация о RDAC

Текущая цена Redacted Coin (RDAC) сегодня составляет 0,01548 USD с текущей рыночной капитализацией $ 2,05M USD. Курс RDAC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели Redacted Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3,20M USD
- Изменение цены Redacted Coin в течение дня составляет -7,27%
- Оборотное предложение составляет 132,18M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене RDAC к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах RDAC.

Ценовые показатели RDAC - USD

Отслеживайте изменения цены Redacted Coin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0012199-7,27%
30 дней$ -0,02452-61,30%
60 дней$ -0,02452-61,30%
90 дней$ -0,02452-61,30%
Изменение цены Redacted Coin сегодня

Сегодня для RDAC зафиксировано изменение $ -0,0012199 (-7,27%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Redacted Coin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,02452 (-61,30%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Redacted Coin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RDAC изменился на $ -0,02452 (-61,30%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Redacted Coin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,02452 (-61,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Информация о цене RDAC

Ознакомьтесь с последней информацией о ценах Redacted Coin: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:

$ 0,01401
$ 0,01401$ 0,01401

$ 0,01731
$ 0,01731$ 0,01731

$ 0,15766
$ 0,15766$ 0,15766

-3,01%

-7,27%

-32,47%

Рыночная информация RDAC

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:

$ 2,05M
$ 2,05M$ 2,05M

$ 3,20M
$ 3,20M$ 3,20M

132,18M
132,18M 132,18M

Что такое Redacted Coin (RDAC)

Redacted ускоряет развитие web3-стартапов в различных сферах и вертикалях, формируя следующих крупных революционеров индустрии через экосистему пользователей и данных, работающую на базе RDAC. В настоящее время web3-индустрия страдает от проблемы устойчивости – из-за постоянных изменений метатехнологий стоимость токенов не может быть устойчивой, в сочетании с отсутствием сценариев использования продуктов и резкого падения цен токенов после TGE, теряющих внимание пользователей. Чтобы решить эту проблему индустрии, объединившись под одним токеном, RDAC предоставляет набор продуктов, приносящих доход, совладельцами и соразработчиками которых являются Redacted по вертикалям – DeFi, ИИ, торговля, платежи, NFTFi и другие, с общим количеством пользователей в 1,3 млн, социальным охватом в 1,1 млн и объемом в 500 млн $.

Redacted Coin доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Redacted Coin. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга RDAC, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Redacted Coin в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Redacted Coin простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Redacted Coin Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Redacted Coin, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена RDAC в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Redacted Coin.

История цен Redacted Coin

Отслеживание траектории движения цены RDAC дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории RDAC в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Redacted Coin.

Как купить Redacted Coin (RDAC)

Ищете как купить Redacted Coin? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Redacted Coin на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

RDAC на местную валюту

1 RDAC к VND
396,92268
1 RDAC к AUD
A$0,0236844
1 RDAC к GBP
0,0113004
1 RDAC к EUR
0,0134676
1 RDAC к USD
$0,01548
1 RDAC к MYR
RM0,0651708
1 RDAC к TRY
0,602946
1 RDAC к JPY
¥2,2116276
1 RDAC к RUB
1,233756
1 RDAC к INR
1,3175028
1 RDAC к IDR
Rp249,6773844
1 RDAC к KRW
21,2345352
1 RDAC к PHP
0,8579016
1 RDAC к EGP
￡E.0,7712136
1 RDAC к BRL
R$0,0877716
1 RDAC к CAD
C$0,0212076
1 RDAC к BDT
1,8774144
1 RDAC к NGN
24,4935396
1 RDAC к UAH
0,6397884
1 RDAC к VES
Bs1,45512
1 RDAC к PKR
Rs4,3446168
1 RDAC к KZT
7,8817968
1 RDAC к THB
฿0,5049576
1 RDAC к TWD
NT$0,4634712
1 RDAC к AED
د.إ0,0568116
1 RDAC к CHF
Fr0,0126936
1 RDAC к HKD
HK$0,1212084
1 RDAC к MAD
.د.م0,141642
1 RDAC к MXN
$0,2975256

Источники Redacted Coin

Для более глубокого понимания Redacted Coin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Redacted Coin
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Redacted Coin

Главные новости

Что такое HUMA Finance? Полный гид по сети PayFi и криптовалюте $HUMA

В современную цифровую эпоху глобальные финансы остаются раздражающе медленными – торговцы ждут дней для расчетов, поставщики терпят 60-90 дневные условия оплаты, а триллионы долларов остаются без дела в режиме ожидания расчетов. HUMA Finance революционизирует это с помощью первой в мире сети PayFi, позволяя мгновенные 24/7 платежи с использованием стейблкоинов, одновременно демократизируя доступ к институциональным доходам. С $3.8 миллиарда обработанных и постоянными двузначными доходами, HUMA доказывает, что более быстрые и справедливые финансы уже здесь. Этот гид исследует инновации HUMA в области PayFi, токеномику $HUMA и почему она представляет собой основополагающий сдвиг в глобальной финансовой инфраструктуре.

May 26, 2025

Что такое BUILDon (B)? Новая эра интеграции меме- и стейблкоинов

В динамичном мире криптовалют меме-токены часто привлекают внимание благодаря вирусным моментам, но мало кто достигает такой стратегической глубины и институциональной поддержки, которую получили BUILDon ($B). Этот всеобъемлющий гид исследует трансформацию BUILDon от простого талисмана BNB Chain до стратегически позиционного токена с прямыми связями с World Liberty Financial и экосистемой стейблкоинов USD1. Независимо от того, являетесь ли вы криптоэнтузиастом, интересующимся эволюцией меме-токенов, инвестором, стремящимся понять институциональное принятие меме-коинов, или просто хотите узнать, как традиционный брендинг талисманов пересекается с децентрализованными финансами, эта статья предоставляет основные моменты о уникальном положении BUILDon на рынке криптовалют.

May 23, 2025

Что такое TON Coin? Полное руководство по функциям Open Network, токеномике и будущему

В быстро развивающемся ландшафте технологии блокчейн Open Network (TON) появляется как революционная блокчейн-платформа пятого поколения, которая обещает преодолеть разрыв между криптовалютой и массовым принятием. Это полное руководство исследует революционную архитектуру TON, ее уникальную интеграцию с 900 миллионами пользователей Telegram и объясняет, почему она расположена стать одной из самых значительных блокчейн-платформ в эре Web3. Будь вы энтузиастом криптовалют, разработчиком или новичком, заинтересованным в следующей эволюции технологии блокчейн, эта статья предоставит вам глубокие знания о технологии бесконечной шардирования TON, ее родной криптовалюте Toncoin и обширной экосистеме децентрализованных приложений, которые она поддерживает.

May 23, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор

Сумма

RDAC
RDAC
USD

1 RDAC = 0,01548 USD

Торговля

RDACUSDT
$0,01548
$0,01548$0,01548
-6,02%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах