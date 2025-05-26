Что такое Redacted Coin (RDAC)

Redacted ускоряет развитие web3-стартапов в различных сферах и вертикалях, формируя следующих крупных революционеров индустрии через экосистему пользователей и данных, работающую на базе RDAC. В настоящее время web3-индустрия страдает от проблемы устойчивости – из-за постоянных изменений метатехнологий стоимость токенов не может быть устойчивой, в сочетании с отсутствием сценариев использования продуктов и резкого падения цен токенов после TGE, теряющих внимание пользователей. Чтобы решить эту проблему индустрии, объединившись под одним токеном, RDAC предоставляет набор продуктов, приносящих доход, совладельцами и соразработчиками которых являются Redacted по вертикалям – DeFi, ИИ, торговля, платежи, NFTFi и другие, с общим количеством пользователей в 1,3 млн, социальным охватом в 1,1 млн и объемом в 500 млн $.

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Redacted Coin Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Redacted Coin, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена RDAC в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Redacted Coin.

История цен Redacted Coin

Отслеживание траектории движения цены RDAC дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории RDAC в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Redacted Coin.

Как купить Redacted Coin (RDAC)

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RDAC на местную валюту

1 RDAC к VND ₫ 396,92268 1 RDAC к AUD A$ 0,0236844 1 RDAC к GBP ￡ 0,0113004 1 RDAC к EUR € 0,0134676 1 RDAC к USD $ 0,01548 1 RDAC к MYR RM 0,0651708 1 RDAC к TRY ₺ 0,602946 1 RDAC к JPY ¥ 2,2116276 1 RDAC к RUB ₽ 1,233756 1 RDAC к INR ₹ 1,3175028 1 RDAC к IDR Rp 249,6773844 1 RDAC к KRW ₩ 21,2345352 1 RDAC к PHP ₱ 0,8579016 1 RDAC к EGP ￡E. 0,7712136 1 RDAC к BRL R$ 0,0877716 1 RDAC к CAD C$ 0,0212076 1 RDAC к BDT ৳ 1,8774144 1 RDAC к NGN ₦ 24,4935396 1 RDAC к UAH ₴ 0,6397884 1 RDAC к VES Bs 1,45512 1 RDAC к PKR Rs 4,3446168 1 RDAC к KZT ₸ 7,8817968 1 RDAC к THB ฿ 0,5049576 1 RDAC к TWD NT$ 0,4634712 1 RDAC к AED د.إ 0,0568116 1 RDAC к CHF Fr 0,0126936 1 RDAC к HKD HK$ 0,1212084 1 RDAC к MAD .د.م 0,141642 1 RDAC к MXN $ 0,2975256

Источники Redacted Coin

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Redacted Coin Какова цена Redacted Coin (RDAC) сегодня? Текущая цена Redacted Coin (RDAC) составляет 0,01548 USD . Какова рыночная капитализация Redacted Coin (RDAC)? Текущая рыночная капитализация Redacted Coin составляет $ 2,05M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения RDAC на его рыночную цену в реальном времени 0,01548 USD . Каково оборотное предложение Redacted Coin (RDAC)? Текущее оборотное предложение Redacted Coin (RDAC) составляет 132,18M USD . Какова была самая высокая цена Redacted Coin (RDAC)? По состоянию на 2025-05-26 самая высокая цена Redacted Coin (RDAC) составляет 0,15766 USD . Каков 24-часовой объем торгов Redacted Coin (RDAC)? 24-часовой объем торгов Redacted Coin (RDAC) составляет $ 3,20M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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