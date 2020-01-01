Токеномика Redacted Coin (RDAC) Откройте для себя ключевую информацию о Redacted Coin (RDAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Redacted Coin (RDAC) Redacted ускоряет развитие web3-стартапов в различных сферах и вертикалях, формируя следующих крупных революционеров индустрии через экосистему пользователей и данных, работающую на базе RDAC. В настоящее время web3-индустрия страдает от проблемы устойчивости – из-за постоянных изменений метатехнологий стоимость токенов не может быть устойчивой, в сочетании с отсутствием сценариев использования продуктов и резкого падения цен токенов после TGE, теряющих внимание пользователей. Чтобы решить эту проблему индустрии, объединившись под одним токеном, RDAC предоставляет набор продуктов, приносящих доход, совладельцами и соразработчиками которых являются Redacted по вертикалям – DeFi, ИИ, торговля, платежи, NFTFi и другие, с общим количеством пользователей в 1,3 млн, социальным охватом в 1,1 млн и объемом в 500 млн $. Официальный сайт: https://redactedgroup.io/ Whitepaper: https://redactedgroup.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192 Купить RDAC сейчас!

Токеномика и анализ цен Redacted Coin (RDAC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Redacted Coin (RDAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 674,08K $ 674,08K $ 674,08K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 117,95M $ 117,95M $ 117,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,72M $ 5,72M $ 5,72M Исторический максимум: $ 0,15766 $ 0,15766 $ 0,15766 Исторический минимум: $ 0,00541088376675733 $ 0,00541088376675733 $ 0,00541088376675733 Текущая цена: $ 0,005715 $ 0,005715 $ 0,005715 Узнайте больше о цене Redacted Coin (RDAC)

Токеномика Redacted Coin (RDAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Redacted Coin (RDAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RDAC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RDAC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RDAC, изучите текущую цену RDAC!

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