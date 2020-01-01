Токеномика Redacted Coin (RDAC)

Токеномика Redacted Coin (RDAC)

Откройте для себя ключевую информацию о Redacted Coin (RDAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Redacted Coin (RDAC)

Redacted ускоряет развитие web3-стартапов в различных сферах и вертикалях, формируя следующих крупных революционеров индустрии через экосистему пользователей и данных, работающую на базе RDAC. В настоящее время web3-индустрия страдает от проблемы устойчивости – из-за постоянных изменений метатехнологий стоимость токенов не может быть устойчивой, в сочетании с отсутствием сценариев использования продуктов и резкого падения цен токенов после TGE, теряющих внимание пользователей. Чтобы решить эту проблему индустрии, объединившись под одним токеном, RDAC предоставляет набор продуктов, приносящих доход, совладельцами и соразработчиками которых являются Redacted по вертикалям – DeFi, ИИ, торговля, платежи, NFTFi и другие, с общим количеством пользователей в 1,3 млн, социальным охватом в 1,1 млн и объемом в 500 млн $.

Официальный сайт:
https://redactedgroup.io/
Whitepaper:
https://redactedgroup.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192

Токеномика и анализ цен Redacted Coin (RDAC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Redacted Coin (RDAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 674,08K
$ 674,08K$ 674,08K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 117,95M
$ 117,95M$ 117,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,72M
$ 5,72M$ 5,72M
Исторический максимум:
$ 0,15766
$ 0,15766$ 0,15766
Исторический минимум:
$ 0,00541088376675733
$ 0,00541088376675733$ 0,00541088376675733
Текущая цена:
$ 0,005715
$ 0,005715$ 0,005715

Токеномика Redacted Coin (RDAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Redacted Coin (RDAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RDAC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RDAC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RDAC, изучите текущую цену RDAC!

Как купить RDAC

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История цены Redacted Coin (RDAC)

Анализ истории цены RDAC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RDAC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.