RDAC

Redacted ускоряет развитие web3-стартапов в различных сферах и вертикалях, формируя следующих крупных революционеров индустрии через экосистему пользователей и данных, работающую на базе RDAC. В настоящее время web3-индустрия страдает от проблемы устойчивости – из-за постоянных изменений метатехнологий стоимость токенов не может быть устойчивой, в сочетании с отсутствием сценариев использования продуктов и резкого падения цен токенов после TGE, теряющих внимание пользователей. Чтобы решить эту проблему индустрии, объединившись под одним токеном, RDAC предоставляет набор продуктов, приносящих доход, совладельцами и соразработчиками которых являются Redacted по вертикалям – DeFi, ИИ, торговля, платежи, NFTFi и другие, с общим количеством пользователей в 1,3 млн, социальным охватом в 1,1 млн и объемом в 500 млн $.

Название криптовалютыRDAC

МестоNo.1676

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)17.10%

Оборотное предложение132,735,959.95796248

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.1327%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.07676394485297608,2025-05-13

Наименьшая цена0.015948019661205574,2025-05-24

Публичный блокчейнBASE

ВведениеRedacted ускоряет развитие web3-стартапов в различных сферах и вертикалях, формируя следующих крупных революционеров индустрии через экосистему пользователей и данных, работающую на базе RDAC. В настоящее время web3-индустрия страдает от проблемы устойчивости – из-за постоянных изменений метатехнологий стоимость токенов не может быть устойчивой, в сочетании с отсутствием сценариев использования продуктов и резкого падения цен токенов после TGE, теряющих внимание пользователей. Чтобы решить эту проблему индустрии, объединившись под одним токеном, RDAC предоставляет набор продуктов, приносящих доход, совладельцами и соразработчиками которых являются Redacted по вертикалям – DeFi, ИИ, торговля, платежи, NFTFi и другие, с общим количеством пользователей в 1,3 млн, социальным охватом в 1,1 млн и объемом в 500 млн $.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.