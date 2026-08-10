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Технический анализ Raydium (RAY) за сегодня

Технический анализ Raydium (RAY) за сегодня

Страница анализа Raydium предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике RAY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Raydium ниже.

Изменение цены Raydium (RAY)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,6387--+5,10%-8,51%-21,04%
Узнайте больше о цене Raydium

Технические индикаторы Raydium

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Raydium на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 3
Покупка 8
Скользящие средние:ПродажаПродажа 11Нейтрально 0Покупка 3
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 3Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,6397
0,639
R2
0,639
0,6386
R1
0,6386
0,6383
PP
0,6379
0,6379
S1
0,6375
0,6375
S2
0,6368
0,6372
S3
0,6364
0,6368

Рыночные сигналы Raydium

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,21M
$3,14 M
$3,35 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,20 M
3-дневные активные продажи
$0,19 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,47 M
7-дневные активные продажи
$0,47 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Raydium

Чистый притокЦена RAYUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,64
2026-08-09$0,03 M0,65
2026-08-08$0,02 M0,65
2026-08-07-$0,03 M0,62
2026-08-06$0,01 M0,62

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Raydium

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RAY/USDT
$0,6384
$0,6384$0,6384
-1,66%
98.41K (USDT)
RAY/USDC
$0,6377
$0,6377$0,6377
-1,78%
40.63K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор RAY в USD

Сумма

RAY
RAY
USD
USD

1 RAY = 0,6387 USD

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