Токеномика Rats (RATS) Откройте для себя ключевую информацию о Rats (RATS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rats (RATS) RATS - это токен BRC20 на Bitcoin. Обозреватель блоков: https://ordinalswallet.com/inscription/77df24c9f1bd1c6a606eb12eeae3e2a2db40774d54b839b5ae11f438353ddf47i0 Купить RATS сейчас!

Токеномика и анализ цен Rats (RATS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rats (RATS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,95M $ 19,95M $ 19,95M Исторический максимум: $ 0,000666 $ 0,000666 $ 0,000666 Исторический минимум: $ 0,000014974184675597 $ 0,000014974184675597 $ 0,000014974184675597 Текущая цена: $ 0,00001995 $ 0,00001995 $ 0,00001995 Узнайте больше о цене Rats (RATS)

Токеномика Rats (RATS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rats (RATS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RATS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RATS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RATS, изучите текущую цену RATS!

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