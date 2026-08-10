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Технический анализ Quant (QNT) за сегодня

Технический анализ Quant (QNT) за сегодня

Страница анализа Quant предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике QNT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Quant ниже.

Изменение цены Quant (QNT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$58,26---3,53%-13,08%-18,09%
Узнайте больше о цене Quant

Технические индикаторы Quant

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Quant на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 3
Покупка 5
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 3Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
58,1999
58,19
R2
58,19
58,1785
R1
58,1699
58,1714
PP
58,16
58,16
S1
58,1399
58,1485
S2
58,1299
58,1414
S3
58,1099
58,1299

Рыночные сигналы Quant

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$5,46 M
$5,47 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,72 M
3-дневные активные продажи
$0,75 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
7-дневные активные покупки
$1,78 M
7-дневные активные продажи
$1,71 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Quant

Чистый притокЦена QNTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,07 M58,22
2026-08-09$0,08 M58,90
2026-08-08-$0,01 M59,26
2026-08-07$0,05 M59,33
2026-08-06-$0,11 M59,90

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
QNT/USDT
$58,26
$58,26$58,26
-1,11%
535.25 (USDT)
QNT/USDC
$58,24
$58,24$58,24
-1,06%
960.97 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор QNT в USD

Сумма

QNT
QNT
USD
USD

1 QNT = 58,26 USD

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