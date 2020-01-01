Токеномика Quant (QNT) Откройте для себя ключевую информацию о Quant (QNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quant (QNT) Quant (QNT) — Регулируемая цифровая валюта, будь то на национальном или коммерческом уровне, может принести значительные общественные преимущества за счет повышения эффективности и снижения затрат как для внутренних, так и для международных платежных систем. Он также может сыграть важную роль в расширении доступа к финансовым услугам, помогая сотням миллионов людей, особенно в развивающихся странах, подключиться к финансовой системе. Официальный сайт: https://quant.network/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 Купить QNT сейчас!

Токеномика и анализ цен Quant (QNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quant (QNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,30B $ 1,30B $ 1,30B Общее предложение: $ 14,88M $ 14,88M $ 14,88M Оборотное предложение: $ 12,07M $ 12,07M $ 12,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,60B $ 1,60B $ 1,60B Исторический максимум: $ 227,445 $ 227,445 $ 227,445 Исторический минимум: $ 0,163629 $ 0,163629 $ 0,163629 Текущая цена: $ 107,35 $ 107,35 $ 107,35 Узнайте больше о цене Quant (QNT)

Токеномика Quant (QNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quant (QNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QNT, изучите текущую цену QNT!

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