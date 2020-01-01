Токеномика Quant (QNT)

Токеномика Quant (QNT)

Откройте для себя ключевую информацию о Quant (QNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Quant (QNT)

Quant (QNT) — Регулируемая цифровая валюта, будь то на национальном или коммерческом уровне, может принести значительные общественные преимущества за счет повышения эффективности и снижения затрат как для внутренних, так и для международных платежных систем. Он также может сыграть важную роль в расширении доступа к финансовым услугам, помогая сотням миллионов людей, особенно в развивающихся странах, подключиться к финансовой системе.

Официальный сайт:
https://quant.network/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675

Токеномика и анализ цен Quant (QNT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quant (QNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,30B
$ 1,30B$ 1,30B
Общее предложение:
$ 14,88M
$ 14,88M$ 14,88M
Оборотное предложение:
$ 12,07M
$ 12,07M$ 12,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,60B
$ 1,60B$ 1,60B
Исторический максимум:
$ 227,445
$ 227,445$ 227,445
Исторический минимум:
$ 0,163629
$ 0,163629$ 0,163629
Текущая цена:
$ 107,35
$ 107,35$ 107,35

Токеномика Quant (QNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Quant (QNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QNT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QNT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QNT, изучите текущую цену QNT!

Как купить QNT

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История цены Quant (QNT)

Анализ истории цены QNT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены QNT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.