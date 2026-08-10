Технический анализ Pyth Network (PYTH) за сегодня Страница анализа Pyth Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PYTH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Pyth Network ниже. Регистрация

Изменение цены Pyth Network (PYTH) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,04285 -- +9,25% -10,96% -21,05%

Технические индикаторы Pyth Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pyth Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 6 Нейтрально 7 Покупка 13 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 2 Покупка 8 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 5 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,04277 0,04276 R2 0,04276 0,04275 R1 0,04275 0,04275 PP 0,04274 0,04274 S1 0,04273 0,04273 S2 0,04272 0,04273 S3 0,04271 0,04272

Рыночные сигналы Pyth Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,18M $7,44 M $7,62 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,06M 3-дневные активные покупки $1,11 M 3-дневные активные продажи $1,16 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,14M 7-дневные активные покупки $2,36 M 7-дневные активные продажи $2,50 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Pyth Network Чистый приток Цена PYTHUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,07 M 0,04 2026-08-09 $0,34 M 0,04 2026-08-08 -$0,02 M 0,04 2026-08-07 -$0,03 M 0,04 2026-08-06 -$0,07 M 0,04 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Pyth Network (PYTH) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Pyth Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч PYTH / USDT $0,04285 $0,04285 $0,04285 +0,72% 4.30M (USDT) Торговля PYTH / USDC $0,04284 $0,04284 $0,04284 +0,80% 1.30M (USDT) Торговля