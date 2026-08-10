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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Pyth Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Pyth Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Pyth Network (PYTH) за сегодня

Технический анализ Pyth Network (PYTH) за сегодня

Страница анализа Pyth Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PYTH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Pyth Network ниже.

Изменение цены Pyth Network (PYTH)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04285--+9,25%-10,96%-21,05%
Узнайте больше о цене Pyth Network

Технические индикаторы Pyth Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pyth Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 7
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 8
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04277
0,04276
R2
0,04276
0,04275
R1
0,04275
0,04275
PP
0,04274
0,04274
S1
0,04273
0,04273
S2
0,04272
0,04273
S3
0,04271
0,04272

Рыночные сигналы Pyth Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,18M
$7,44 M
$7,62 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,06M
3-дневные активные покупки
$1,11 M
3-дневные активные продажи
$1,16 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,14M
7-дневные активные покупки
$2,36 M
7-дневные активные продажи
$2,50 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Pyth Network

Чистый притокЦена PYTHUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,07 M0,04
2026-08-09$0,34 M0,04
2026-08-08-$0,02 M0,04
2026-08-07-$0,03 M0,04
2026-08-06-$0,07 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Pyth Network

Торгуйте Pyth Network (PYTH) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PYTH/USDT
$0,04285
$0,04285$0,04285
+0,72%
4.30M (USDT)
PYTH/USDC
$0,04284
$0,04284$0,04284
+0,80%
1.30M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PYTH в USD

Сумма

PYTH
PYTH
USD
USD

1 PYTH = 0,04285 USD

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