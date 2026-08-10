Технический анализ Vulcan Forged PYR (PYR) за сегодня
Изменение цены Vulcan Forged PYR (PYR)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,06294
|--
|+1,64%
|-66,24%
|-78,95%
Поток капитала Vulcan Forged PYR
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,07 M
|0,06
|2026-08-09
|-$0,06 M
|0,06
|2026-08-08
|-$0,06 M
|0,07
|2026-08-07
|-$0,17 M
|0,07
|2026-08-06
|-$0,06 M
|0,06
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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