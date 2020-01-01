Токеномика Vulcan Forged PYR (PYR)

Токеномика Vulcan Forged PYR (PYR)

Откройте для себя ключевую информацию о Vulcan Forged PYR (PYR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vulcan Forged PYR (PYR)

Vulcan Forged представляет собой простую в игре и создании экосистему, основанную на сообществе, которая способствует разработке блокчейн-игр мирового уровня, поддерживая разработчиков с помощью своих программ разработки, инкубации и краудфандинга. Для энтузиастов игр с блокчейном Vulcan Forged — это универсальный магазин, где они могут получить доступ к популярным играм и огромному рынку NFT для покупки и продажи цифровых активов в игре. Вся экосистема основана на собственном расчете PYR, стейкинге и служебном токене. ERC20-совместимая PYR — это кроссплатформенная валюта, которую можно использовать в играх, являющихся частью экосистемы Vulcan Forged.

Официальный сайт:
https://vulcanforged.com/
Whitepaper:
https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers

Токеномика и анализ цен Vulcan Forged PYR (PYR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vulcan Forged PYR (PYR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 40,04M
$ 40,04M$ 40,04M
Общее предложение:
$ 50,00M
$ 50,00M$ 50,00M
Оборотное предложение:
$ 42,99M
$ 42,99M$ 42,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 46,57M
$ 46,57M$ 46,57M
Исторический максимум:
$ 10,777
$ 10,777$ 10,777
Исторический минимум:
$ 0,7835812421276203
$ 0,7835812421276203$ 0,7835812421276203
Текущая цена:
$ 0,9313
$ 0,9313$ 0,9313

Токеномика Vulcan Forged PYR (PYR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vulcan Forged PYR (PYR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PYR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PYR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PYR, изучите текущую цену PYR!

Как купить PYR

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История цены Vulcan Forged PYR (PYR)

Анализ истории цены PYR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PYR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.