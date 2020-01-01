Токеномика Vulcan Forged PYR (PYR) Откройте для себя ключевую информацию о Vulcan Forged PYR (PYR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vulcan Forged PYR (PYR) Vulcan Forged представляет собой простую в игре и создании экосистему, основанную на сообществе, которая способствует разработке блокчейн-игр мирового уровня, поддерживая разработчиков с помощью своих программ разработки, инкубации и краудфандинга. Для энтузиастов игр с блокчейном Vulcan Forged — это универсальный магазин, где они могут получить доступ к популярным играм и огромному рынку NFT для покупки и продажи цифровых активов в игре. Вся экосистема основана на собственном расчете PYR, стейкинге и служебном токене. ERC20-совместимая PYR — это кроссплатформенная валюта, которую можно использовать в играх, являющихся частью экосистемы Vulcan Forged. Официальный сайт: https://vulcanforged.com/ Whitepaper: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers Купить PYR сейчас!

Токеномика и анализ цен Vulcan Forged PYR (PYR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vulcan Forged PYR (PYR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,04M $ 40,04M $ 40,04M Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 42,99M $ 42,99M $ 42,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,57M $ 46,57M $ 46,57M Исторический максимум: $ 10,777 $ 10,777 $ 10,777 Исторический минимум: $ 0,7835812421276203 $ 0,7835812421276203 $ 0,7835812421276203 Текущая цена: $ 0,9313 $ 0,9313 $ 0,9313 Узнайте больше о цене Vulcan Forged PYR (PYR)

Токеномика Vulcan Forged PYR (PYR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vulcan Forged PYR (PYR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PYR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PYR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PYR, изучите текущую цену PYR!

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