Токеномика Vulcan Forged PYR (PYR)
Информация о Vulcan Forged PYR (PYR)
Vulcan Forged представляет собой простую в игре и создании экосистему, основанную на сообществе, которая способствует разработке блокчейн-игр мирового уровня, поддерживая разработчиков с помощью своих программ разработки, инкубации и краудфандинга. Для энтузиастов игр с блокчейном Vulcan Forged — это универсальный магазин, где они могут получить доступ к популярным играм и огромному рынку NFT для покупки и продажи цифровых активов в игре. Вся экосистема основана на собственном расчете PYR, стейкинге и служебном токене. ERC20-совместимая PYR — это кроссплатформенная валюта, которую можно использовать в играх, являющихся частью экосистемы Vulcan Forged.
Токеномика и анализ цен Vulcan Forged PYR (PYR)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vulcan Forged PYR (PYR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Vulcan Forged PYR (PYR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Vulcan Forged PYR (PYR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PYR, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PYR.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PYR, изучите текущую цену PYR!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 PYR = 0,9313 USD