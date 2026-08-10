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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Propy, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Propy, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Propy (PRO) за сегодня

Технический анализ Propy (PRO) за сегодня

Страница анализа Propy предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PRO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Propy ниже.

Изменение цены Propy (PRO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3458---5,83%-9,62%-5,00%
Узнайте больше о цене Propy

Поток капитала Propy

Чистый притокЦена PROUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,35
2026-08-09$0,00 M0,35
2026-08-08$0,00 M0,36
2026-08-07$0,00 M0,36
2026-08-06$0,00 M0,35

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Propy

PRO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по PRO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами PRO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

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Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Propy в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PRO/USDT
$0,3456
$0,3456$0,3456
-0,77%
206.06K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PRO в USD

Сумма

PRO
PRO
USD
USD

1 PRO = 0,3458 USD

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