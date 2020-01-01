Токеномика Propy (PRO) Откройте для себя ключевую информацию о Propy (PRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Propy (PRO) Propy — пионер недвижимости Web3: оцифровка прав собственности и сделка с недвижимостью на цепочке. Официальный сайт: https://propy.com/ Whitepaper: https://propy.com/browse/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 Купить PRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Propy (PRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Propy (PRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 82,09M $ 82,09M $ 82,09M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,9501 $ 3,9501 $ 3,9501 Исторический минимум: $ 0,0295550249115 $ 0,0295550249115 $ 0,0295550249115 Текущая цена: $ 0,8209 $ 0,8209 $ 0,8209 Узнайте больше о цене Propy (PRO)

Токеномика Propy (PRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Propy (PRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRO, изучите текущую цену PRO!

Как купить PRO Заинтересованы в добавлении Propy (PRO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PRO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PRO на MEXC прямо сейчас!

История цены Propy (PRO) Анализ истории цены PRO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PRO прямо сейчас!

Прогноз цены PRO Хотите узнать, куда может двигаться PRO? Наша страница прогноза цены PRO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PRO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!