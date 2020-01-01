Токеномика Propy (PRO)

Токеномика Propy (PRO)

Откройте для себя ключевую информацию о Propy (PRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Propy (PRO)

Propy — пионер недвижимости Web3: оцифровка прав собственности и сделка с недвижимостью на цепочке.

Официальный сайт:
https://propy.com/
Whitepaper:
https://propy.com/browse/whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220

Токеномика и анализ цен Propy (PRO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Propy (PRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 82,09M
$ 82,09M$ 82,09M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 3,9501
$ 3,9501$ 3,9501
Исторический минимум:
$ 0,0295550249115
$ 0,0295550249115$ 0,0295550249115
Текущая цена:
$ 0,8209
$ 0,8209$ 0,8209

Токеномика Propy (PRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Propy (PRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PRO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PRO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRO, изучите текущую цену PRO!

Как купить PRO

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История цены Propy (PRO)

Анализ истории цены PRO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.