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Технический анализ Portal (PORTAL) за сегодня

Технический анализ Portal (PORTAL) за сегодня

Страница анализа Portal предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PORTAL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Portal ниже.

Изменение цены Portal (PORTAL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,011464--+12,52%-5,74%+8,70%
Узнайте больше о цене Portal

Технические индикаторы Portal

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Portal на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 11
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 4Нейтрально 7Покупка 3
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01148
0,01147
R2
0,01147
0,01147
R1
0,01147
0,01147
PP
0,01146
0,01146
S1
0,01146
0,01146
S2
0,01145
0,01146
S3
0,01145
0,01145

Рыночные сигналы Portal

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,78M
$7,55 M
$9,33 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,13 M
3-дневные активные продажи
$0,15 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,67 M
7-дневные активные продажи
$0,66 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Portal

Чистый притокЦена PORTALUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,01
2026-08-09-$0,03 M0,01
2026-08-08-$0,04 M0,01
2026-08-07-$0,04 M0,01
2026-08-06$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PORTAL/USDT
$0,011464
$0,011464$0,011464
+0,49%
6.13M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PORTAL в USD

Сумма

PORTAL
PORTAL
USD
USD

1 PORTAL = 0,011464 USD

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