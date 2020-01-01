Токеномика Portal (PORTAL) Откройте для себя ключевую информацию о Portal (PORTAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Portal (PORTAL) Платформа Portal позволяет легко и просто находить и играть в игры Web3. Благодаря единому уровню учетных записей геймеры могут получить доступ к крупнейшей сети игр Web3 без каких-либо сложностей. Официальный сайт: https://www.portalgaming.com/ Whitepaper: https://portalcoin.xyz/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FMQjDvT1GztVxdvYgMBEde4L54fftFGx9m5GmbqeJGM5 Купить PORTAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Portal (PORTAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Portal (PORTAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,51M $ 16,51M $ 16,51M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 569,36M $ 569,36M $ 569,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,99M $ 28,99M $ 28,99M Исторический максимум: $ 5 $ 5 $ 5 Исторический минимум: $ 0,026983483270803774 $ 0,026983483270803774 $ 0,026983483270803774 Текущая цена: $ 0,02899 $ 0,02899 $ 0,02899 Узнайте больше о цене Portal (PORTAL)

Токеномика Portal (PORTAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Portal (PORTAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PORTAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PORTAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PORTAL, изучите текущую цену PORTAL!

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