Токеномика Marlin POND (POND) Откройте для себя ключевую информацию о Marlin POND (POND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Marlin POND (POND) Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0 Официальный сайт: https://www.marlin.org Whitepaper: https://docs.marlin.org Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c Купить POND сейчас!

Токеномика и анализ цен Marlin POND (POND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Marlin POND (POND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 61,75M $ 61,75M $ 61,75M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 8,19B $ 8,19B $ 8,19B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,308957 $ 0,308957 $ 0,308957 Исторический минимум: $ 0,006417827512672913 $ 0,006417827512672913 $ 0,006417827512672913 Текущая цена: $ 0,007537 $ 0,007537 $ 0,007537 Узнайте больше о цене Marlin POND (POND)

Токеномика Marlin POND (POND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Marlin POND (POND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POND, изучите текущую цену POND!

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