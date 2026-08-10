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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Polygon Ecosystem, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Polygon Ecosystem, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Polygon Ecosystem (POL) за сегодня

Технический анализ Polygon Ecosystem (POL) за сегодня

Страница анализа Polygon Ecosystem предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике POL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Polygon Ecosystem ниже.

Изменение цены Polygon Ecosystem (POL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07745--+5,41%-3,00%-21,88%
Узнайте больше о цене Polygon Ecosystem

Технические индикаторы Polygon Ecosystem

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Polygon Ecosystem на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 1
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07743
0,0774
R2
0,0774
0,07738
R1
0,07738
0,07737
PP
0,07735
0,07735
S1
0,07733
0,07733
S2
0,0773
0,07732
S3
0,07728
0,0773

Рыночные сигналы Polygon Ecosystem

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,22M
$5,45 M
$5,67 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,19M
3-дневные активные покупки
$3,93 M
3-дневные активные продажи
$4,13 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,34M
7-дневные активные покупки
$8,97 M
7-дневные активные продажи
$8,63 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Polygon Ecosystem

Чистый притокЦена POLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,18 M0,08
2026-08-09$0,07 M0,08
2026-08-08$0,08 M0,08
2026-08-07$0,37 M0,08
2026-08-06$0,12 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
POL/USDT
$0,07745
$0,07745$0,07745
+0,18%
1.61M (USDT)
POL/USDC
$0,0774
$0,0774$0,0774
+0,01%
681.06K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор POL в USD

Сумма

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POL
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USD

1 POL = 0,07745 USD

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