Технический анализ Polygon Ecosystem (POL) за сегодня Страница анализа Polygon Ecosystem предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике POL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Polygon Ecosystem ниже. Регистрация

Изменение цены Polygon Ecosystem (POL) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,07745 -- +5,41% -3,00% -21,88%

Технические индикаторы Polygon Ecosystem

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Polygon Ecosystem на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 1 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 1 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,07743 0,0774 R2 0,0774 0,07738 R1 0,07738 0,07737 PP 0,07735 0,07735 S1 0,07733 0,07733 S2 0,0773 0,07732 S3 0,07728 0,0773

Рыночные сигналы Polygon Ecosystem Текущий чистый объем открытых ордеров -0,22M $5,45 M $5,67 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,19M 3-дневные активные покупки $3,93 M 3-дневные активные продажи $4,13 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,34M 7-дневные активные покупки $8,97 M 7-дневные активные продажи $8,63 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Polygon Ecosystem Чистый приток Цена POLUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,18 M 0,08 2026-08-09 $0,07 M 0,08 2026-08-08 $0,08 M 0,08 2026-08-07 $0,37 M 0,08 2026-08-06 $0,12 M 0,07 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Polygon Ecosystem (POL) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Polygon Ecosystem в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч POL / USDT $0,07745 $0,07745 $0,07745 +0,18% 1.61M (USDT) Торговля POL / USDC $0,0774 $0,0774 $0,0774 +0,01% 681.06K (USDT) Торговля