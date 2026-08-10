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Технический анализ Pixels (PIXEL) за сегодня

Технический анализ Pixels (PIXEL) за сегодня

Страница анализа Pixels предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PIXEL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Pixels ниже.

Изменение цены Pixels (PIXEL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,004525--+8,56%-6,67%-48,04%
Узнайте больше о цене Pixels

Технические индикаторы Pixels

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pixels на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 0
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,004523
0,004522
R2
0,004522
0,004521
R1
0,004521
0,004521
PP
0,00452
0,00452
S1
0,004519
0,004519
S2
0,004518
0,004519
S3
0,004517
0,004518

Рыночные сигналы Pixels

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,25M
$1,37 M
$1,63 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,98 M
3-дневные активные продажи
$0,99 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
7-дневные активные покупки
$1,25 M
7-дневные активные продажи
$1,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Pixels

Чистый притокЦена PIXELUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,06 M0,00
2026-08-09-$0,25 M0,00
2026-08-08-$0,03 M0,00
2026-08-07-$0,05 M0,00
2026-08-06-$0,02 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PIXEL/USDT
$0,004525
$0,004525$0,004525
-1,92%
14.13M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PIXEL в USD

Сумма

PIXEL
PIXEL
USD
USD

1 PIXEL = 0,004525 USD

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