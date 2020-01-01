Токеномика Pixels (PIXEL)

Токеномика Pixels (PIXEL)

Откройте для себя ключевую информацию о Pixels (PIXEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pixels (PIXEL)

Pixels создает платформу, на которой пользователи могут создавать игры, в которых изначально интегрированы цифровые предметы коллекционирования. Создавайте веселые и запоминающиеся впечатления, в которых ваши пользователи действительно будут владеть своим прогрессом.

Официальный сайт:
https://www.pixels.xyz/
Whitepaper:
https://whitepaper.pixels.xyz/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31

Токеномика и анализ цен Pixels (PIXEL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pixels (PIXEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 94,47M
$ 94,47M$ 94,47M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 2,95B
$ 2,95B$ 2,95B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 160,15M
$ 160,15M$ 160,15M
Исторический максимум:
$ 1,079
$ 1,079$ 1,079
Исторический минимум:
$ 0,018845783146790054
$ 0,018845783146790054$ 0,018845783146790054
Текущая цена:
$ 0,03203
$ 0,03203$ 0,03203

Токеномика Pixels (PIXEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pixels (PIXEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PIXEL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PIXEL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIXEL, изучите текущую цену PIXEL!

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История цены Pixels (PIXEL)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.