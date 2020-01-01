Токеномика Pixels (PIXEL) Откройте для себя ключевую информацию о Pixels (PIXEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pixels (PIXEL) Pixels создает платформу, на которой пользователи могут создавать игры, в которых изначально интегрированы цифровые предметы коллекционирования. Создавайте веселые и запоминающиеся впечатления, в которых ваши пользователи действительно будут владеть своим прогрессом. Официальный сайт: https://www.pixels.xyz/ Whitepaper: https://whitepaper.pixels.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31 Купить PIXEL сейчас!

Токеномика и анализ цен Pixels (PIXEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pixels (PIXEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 94,47M $ 94,47M $ 94,47M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 2,95B $ 2,95B $ 2,95B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 160,15M $ 160,15M $ 160,15M Исторический максимум: $ 1,079 $ 1,079 $ 1,079 Исторический минимум: $ 0,018845783146790054 $ 0,018845783146790054 $ 0,018845783146790054 Текущая цена: $ 0,03203 $ 0,03203 $ 0,03203 Узнайте больше о цене Pixels (PIXEL)

Токеномика Pixels (PIXEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pixels (PIXEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIXEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIXEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIXEL, изучите текущую цену PIXEL!

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