Токеномика PIBBLE (PIB) Откройте для себя ключевую информацию о PIBBLE (PIB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PIBBLE (PIB) Pibble - это монета, используемая в качестве ключевой валюты на игровой платформе P2E (Play to Earn) "Play Meta", которая была запущена в начале этого года. Поскольку в будущем на " Плей-Мета" планируется организовать работу различных игровых компаний, включая собственную P2E-игру Bomul-planet, ожидается, что спрос на PIBLE будет быстро расти. В феврале Pibble также подписала деловое соглашение с Netmarble, одной из крупнейших игровых компаний в Корее, в таких областях, как блокчейн, дефи и NFT. Официальный сайт: https://pibble.io Whitepaper: https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7 Купить PIB сейчас!

Токеномика и анализ цен PIBBLE (PIB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PIBBLE (PIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,12M $ 12,12M $ 12,12M Общее предложение: $ 30,00B $ 30,00B $ 30,00B Оборотное предложение: $ 24,15B $ 24,15B $ 24,15B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,05M $ 15,05M $ 15,05M Исторический максимум: $ 0,004 $ 0,004 $ 0,004 Исторический минимум: $ 0,000056931377751 $ 0,000056931377751 $ 0,000056931377751 Текущая цена: $ 0,0005017 $ 0,0005017 $ 0,0005017 Узнайте больше о цене PIBBLE (PIB)

Токеномика PIBBLE (PIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PIBBLE (PIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIB, изучите текущую цену PIB!

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