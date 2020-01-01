Токеномика PIBBLE (PIB)

Токеномика PIBBLE (PIB)

Откройте для себя ключевую информацию о PIBBLE (PIB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PIBBLE (PIB)

Pibble - это монета, используемая в качестве ключевой валюты на игровой платформе P2E (Play to Earn) "Play Meta", которая была запущена в начале этого года. Поскольку в будущем на " Плей-Мета" планируется организовать работу различных игровых компаний, включая собственную P2E-игру Bomul-planet, ожидается, что спрос на PIBLE будет быстро расти. В феврале Pibble также подписала деловое соглашение с Netmarble, одной из крупнейших игровых компаний в Корее, в таких областях, как блокчейн, дефи и NFT.

Официальный сайт:
https://pibble.io
Whitepaper:
https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7

Токеномика и анализ цен PIBBLE (PIB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PIBBLE (PIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,12M
$ 12,12M$ 12,12M
Общее предложение:
$ 30,00B
$ 30,00B$ 30,00B
Оборотное предложение:
$ 24,15B
$ 24,15B$ 24,15B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,05M
$ 15,05M$ 15,05M
Исторический максимум:
$ 0,004
$ 0,004$ 0,004
Исторический минимум:
$ 0,000056931377751
$ 0,000056931377751$ 0,000056931377751
Текущая цена:
$ 0,0005017
$ 0,0005017$ 0,0005017

Токеномика PIBBLE (PIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PIBBLE (PIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PIB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PIB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIB, изучите текущую цену PIB!

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История цены PIBBLE (PIB)

Анализ истории цены PIB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.