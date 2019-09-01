Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Phala, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Phala, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о PHA

Информация о цене PHA

Что такое PHA

Whitepaper PHA

Официальный сайт PHA

Токеномика PHA

Прогноз цен PHA

История PHA

Руководство по покупке PHA

Конвертер валют PHA в фиат

PHA на споте

Фьючерсы PHA USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Phala (PHA) за сегодня

Технический анализ Phala (PHA) за сегодня

Страница анализа Phala предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PHA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Phala ниже.

Изменение цены Phala (PHA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02501--+28,19%-3,33%-32,54%
Узнайте больше о цене Phala

Технические индикаторы Phala

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Phala на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 13
Нейтрально 8
Покупка 5
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 2Покупка 5
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 6Нейтрально 6Покупка 0
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02494
0,02494
R2
0,02494
0,02493
R1
0,02493
0,02493
PP
0,02493
0,02493
S1
0,02492
0,02492
S2
0,02492
0,02492
S3
0,02491
0,02492

Рыночные сигналы Phala

Текущий чистый объем открытых ордеров
1,70M
$12,37 M
$10,67 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,37 M
3-дневные активные продажи
$0,38 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,05M
7-дневные активные покупки
$0,76 M
7-дневные активные продажи
$0,81 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Phala

Чистый притокЦена PHAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,15 M0,03
2026-08-09$0,14 M0,02
2026-08-08-$0,04 M0,02
2026-08-07-$0,04 M0,02
2026-08-06$0,08 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Phala

Торгуйте Phala (PHA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Phala в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PHA/USDT
$0,025
$0,025$0,025
+6,06%
4.33M (USDT)
PHA/USDC
$0,02496
$0,02496$0,02496
+6,12%
2.27M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PHA в USD

Сумма

PHA
PHA
USD
USD

1 PHA = 0,02501 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.