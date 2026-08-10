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Технический анализ ConstitutionDAO (PEOPLE) за сегодня

Технический анализ ConstitutionDAO (PEOPLE) за сегодня

Страница анализа ConstitutionDAO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PEOPLE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ConstitutionDAO ниже.

Изменение цены ConstitutionDAO (PEOPLE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,008689--+18,83%+54,49%+10,49%
Узнайте больше о цене ConstitutionDAO

Технические индикаторы ConstitutionDAO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ConstitutionDAO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 1
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,008692
0,008691
R2
0,008691
0,00869
R1
0,00869
0,00869
PP
0,008689
0,008689
S1
0,008688
0,008688
S2
0,008687
0,008688
S3
0,008686
0,008687

Рыночные сигналы ConstitutionDAO

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,65M
$8,53 M
$9,18 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$1,16 M
3-дневные активные продажи
$1,18 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$1,68 M
7-дневные активные продажи
$1,68 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ConstitutionDAO

Чистый притокЦена PEOPLEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,25 M0,01
2026-08-09$0,37 M0,01
2026-08-08-$0,15 M0,01
2026-08-07-$0,01 M0,01
2026-08-06-$0,02 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PEOPLE/USDT
$0,008696
$0,008696$0,008696
+0,03%
11.95M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PEOPLE в USD

Сумма

PEOPLE
PEOPLE
USD
USD

1 PEOPLE = 0,008689 USD

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