Токеномика Pudgy Penguins (PENGU)

Токеномика Pudgy Penguins (PENGU)

Откройте для себя ключевую информацию о Pudgy Penguins (PENGU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins запускает мемкоин – $PENGU. Сообщество Pudgy Penguins может быть очень большим только с помощью NFT, а типы держателей ограничены состоятельными людьми, потому что NFT очень дороги. $PENGU – это мемкоин, который позволяет каждому участвовать в бренде Pudgy Penguins, независимо от его экономического статуса. Мы нацелены на всех, кто любит бренд и мемы о пингвинах, а также на CT-аудиторию, которой наши NFT не по карману.

Официальный сайт:
https://www.pudgypenguins.com
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv

Токеномика и анализ цен Pudgy Penguins (PENGU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pudgy Penguins (PENGU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 901,92M
$ 901,92M$ 901,92M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 62,86B
$ 62,86B$ 62,86B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,099
$ 0,099$ 0,099
Исторический минимум:
$ 0,003714633269373105
$ 0,003714633269373105$ 0,003714633269373105
Текущая цена:
$ 0,014348
$ 0,014348$ 0,014348

Токеномика Pudgy Penguins (PENGU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pudgy Penguins (PENGU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PENGU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PENGU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PENGU, изучите текущую цену PENGU!

Как купить PENGU

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История цены Pudgy Penguins (PENGU)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.