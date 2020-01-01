Токеномика Pudgy Penguins (PENGU)
Информация о Pudgy Penguins (PENGU)
Pudgy Penguins запускает мемкоин – $PENGU. Сообщество Pudgy Penguins может быть очень большим только с помощью NFT, а типы держателей ограничены состоятельными людьми, потому что NFT очень дороги. $PENGU – это мемкоин, который позволяет каждому участвовать в бренде Pudgy Penguins, независимо от его экономического статуса. Мы нацелены на всех, кто любит бренд и мемы о пингвинах, а также на CT-аудиторию, которой наши NFT не по карману.
Токеномика и анализ цен Pudgy Penguins (PENGU)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pudgy Penguins (PENGU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Pudgy Penguins (PENGU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Pudgy Penguins (PENGU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PENGU, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PENGU.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PENGU, изучите текущую цену PENGU!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 PENGU = 0,014348 USD