Токеномика Pudgy Penguins (PENGU) Откройте для себя ключевую информацию о Pudgy Penguins (PENGU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pudgy Penguins (PENGU) Pudgy Penguins запускает мемкоин – $PENGU. Сообщество Pudgy Penguins может быть очень большим только с помощью NFT, а типы держателей ограничены состоятельными людьми, потому что NFT очень дороги. $PENGU – это мемкоин, который позволяет каждому участвовать в бренде Pudgy Penguins, независимо от его экономического статуса. Мы нацелены на всех, кто любит бренд и мемы о пингвинах, а также на CT-аудиторию, которой наши NFT не по карману. Официальный сайт: https://www.pudgypenguins.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv Купить PENGU сейчас!

Токеномика и анализ цен Pudgy Penguins (PENGU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pudgy Penguins (PENGU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 901,92M $ 901,92M $ 901,92M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 62,86B $ 62,86B $ 62,86B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,099 $ 0,099 $ 0,099 Исторический минимум: $ 0,003714633269373105 $ 0,003714633269373105 $ 0,003714633269373105 Текущая цена: $ 0,014348 $ 0,014348 $ 0,014348 Узнайте больше о цене Pudgy Penguins (PENGU)

Токеномика Pudgy Penguins (PENGU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pudgy Penguins (PENGU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PENGU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PENGU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PENGU, изучите текущую цену PENGU!

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