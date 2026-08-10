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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Pendle, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Pendle, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Pendle (PENDLE) за сегодня

Технический анализ Pendle (PENDLE) за сегодня

Страница анализа Pendle предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PENDLE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Pendle ниже.

Изменение цены Pendle (PENDLE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1.377--+1.17%-12.91%-32.57%
Узнайте больше о цене Pendle

Технические индикаторы Pendle

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pendle на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 1
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1.3774
1.3773
R2
1.3773
1.3772
R1
1.3772
1.3772
PP
1.3771
1.3771
S1
1.377
1.377
S2
1.3769
1.377
S3
1.3768
1.3769

Рыночные сигналы Pendle

Текущий чистый объем открытых ордеров
0.11M
$3.18 M
$3.07 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0.09M
3-дневные активные покупки
$1.25 M
3-дневные активные продажи
$1.34 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.08M
7-дневные активные покупки
$2.70 M
7-дневные активные продажи
$2.61 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Pendle

Чистый притокЦена PENDLEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0.12 M1.39
2026-08-09-$0.26 M1.40
2026-08-08$0.07 M1.41
2026-08-07$0.14 M1.36
2026-08-06-$0.06 M1.37

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PENDLE/USDT
$1.377
$1.377$1.377
-1.43%
134.98K (USDT)
PENDLE/USDC
$1.377
$1.377$1.377
-1.43%
41.12K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PENDLE в USD

Сумма

PENDLE
PENDLE
USD
USD

1 PENDLE = 1.377 USD

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