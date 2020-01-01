Токеномика Pendle (PENDLE) Откройте для себя ключевую информацию о Pendle (PENDLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pendle (PENDLE) Pendle - это первый протокол, позволяющий торговать токенизированной будущей доходностью в системе AMM. Мы стремимся предоставить владельцам активов, приносящих доход, возможность генерировать дополнительную доходность и фиксировать будущую доходность заранее, а трейдерам - возможность прямого воздействия на будущие потоки доходности без необходимости в базовом обеспечении. Официальный сайт: https://pendle.finance/ Whitepaper: https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 Купить PENDLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Pendle (PENDLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pendle (PENDLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 575,42M $ 575,42M $ 575,42M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 162,87M $ 162,87M $ 162,87M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 7,5305 $ 7,5305 $ 7,5305 Исторический минимум: $ 0,033486880201439986 $ 0,033486880201439986 $ 0,033486880201439986 Текущая цена: $ 3,533 $ 3,533 $ 3,533 Узнайте больше о цене Pendle (PENDLE)

Токеномика Pendle (PENDLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pendle (PENDLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PENDLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PENDLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PENDLE, изучите текущую цену PENDLE!

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