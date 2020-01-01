Токеномика Pendle (PENDLE)

Токеномика Pendle (PENDLE)

Откройте для себя ключевую информацию о Pendle (PENDLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Pendle (PENDLE)

Pendle - это первый протокол, позволяющий торговать токенизированной будущей доходностью в системе AMM. Мы стремимся предоставить владельцам активов, приносящих доход, возможность генерировать дополнительную доходность и фиксировать будущую доходность заранее, а трейдерам - возможность прямого воздействия на будущие потоки доходности без необходимости в базовом обеспечении.

Официальный сайт:
https://pendle.finance/
Whitepaper:
https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827

Токеномика и анализ цен Pendle (PENDLE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pendle (PENDLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 575,42M
$ 575,42M$ 575,42M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 162,87M
$ 162,87M$ 162,87M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 7,5305
$ 7,5305$ 7,5305
Исторический минимум:
$ 0,033486880201439986
$ 0,033486880201439986$ 0,033486880201439986
Текущая цена:
$ 3,533
$ 3,533$ 3,533

Токеномика Pendle (PENDLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pendle (PENDLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PENDLE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PENDLE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PENDLE, изучите текущую цену PENDLE!

Как купить PENDLE

Заинтересованы в добавлении Pendle (PENDLE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PENDLE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Pendle (PENDLE)

Анализ истории цены PENDLE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PENDLE

Хотите узнать, куда может двигаться PENDLE? Наша страница прогноза цены PENDLE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.