Что такое Pell Network (PELL)

Pell Network построила омничейн-децентрализованную сеть валидированных сервисов, управляемую рестейкингом BTC, чтобы расширить сферу криптоэкономической безопасности BTCFi и полностью раскрыть потенциал безопасности Bitcoin. Pell повышает эффективность капитала для стейкеров и предоставляет разработчикам эффективный, безопасный и доступный способ создания валидированных сервисов. Опираясь на нашу инновационную омничейн-сеть рестейкинга BTC, Pell ускорит процесс создания всеобъемлющей омничейн-инфраструктуры для децентрализованных финансов, управляемых искусственным интеллектом (DeFAI).

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Pell Network Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Pell Network, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена PELL в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Pell Network.

История цен Pell Network

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PELL на местную валюту

1 PELL к VND ₫ 107.666559 1 PELL к AUD A$ 0.00667641 1 PELL к GBP ￡ 0.00319124 1 PELL к EUR € 0.00369512 1 PELL к USD $ 0.004199 1 PELL к MYR RM 0.01855958 1 PELL к TRY ₺ 0.15981394 1 PELL к JPY ¥ 0.60268247 1 PELL к RUB ₽ 0.34944078 1 PELL к INR ₹ 0.36144992 1 PELL к IDR Rp 69.98330534 1 PELL к KRW ₩ 5.96446955 1 PELL к PHP ₱ 0.24009882 1 PELL к EGP ￡E. 0.2154087 1 PELL к BRL R$ 0.02460614 1 PELL к CAD C$ 0.00579462 1 PELL к BDT ৳ 0.51030447 1 PELL к NGN ₦ 6.70765056 1 PELL к UAH ₴ 0.1738386 1 PELL к VES Bs 0.298129 1 PELL к PKR Rs 1.17748358 1 PELL к KZT ₸ 2.17000121 1 PELL к THB ฿ 0.14054053 1 PELL к TWD NT$ 0.13592163 1 PELL к AED د.إ 0.01541033 1 PELL к CHF Fr 0.00340119 1 PELL к HKD HK$ 0.03254225 1 PELL к MAD .د.م 0.0390507 1 PELL к MXN $ 0.08536567

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