Токеномика Pell Network (PELL) Откройте для себя ключевую информацию о Pell Network (PELL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pell Network (PELL) Pell Network построила омничейн-децентрализованную сеть валидированных сервисов, управляемую рестейкингом BTC, чтобы расширить сферу криптоэкономической безопасности BTCFi и полностью раскрыть потенциал безопасности Bitcoin. Pell повышает эффективность капитала для стейкеров и предоставляет разработчикам эффективный, безопасный и доступный способ создания валидированных сервисов. Опираясь на нашу инновационную омничейн-сеть рестейкинга BTC, Pell ускорит процесс создания всеобъемлющей омничейн-инфраструктуры для децентрализованных финансов, управляемых искусственным интеллектом (DeFAI). Официальный сайт: https://pell.network/ Whitepaper: https://pell.gitbook.io/pell-network-docs Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xc65d8d96cdddb31328186efa113a460b0af9ec63 Купить PELL сейчас!

Токеномика и анализ цен Pell Network (PELL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pell Network (PELL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,065 $ 0,065 $ 0,065 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,002432 $ 0,002432 $ 0,002432 Узнайте больше о цене Pell Network (PELL)

Токеномика Pell Network (PELL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pell Network (PELL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PELL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PELL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PELL, изучите текущую цену PELL!

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