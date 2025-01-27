Что такое PAWZONE (PAWZONE)

PawZone — компания, занимающаяся технологиями блокчейна и специализирующаяся на разработке децентрализованных приложений для Shibarium, будущей сети Shiba Inu Layer 2. Их сообщество Pawfighters занимается улучшением экосистемы сиба-ину. PawZone в настоящее время создает рынок NFT для Shibarium, который, как ожидается, превзойдет многие из более крупных торговых площадок NFT, доступных в настоящее время после Shiba Inu GG, будущей игровой гильдии. Токен PAW будет служить токеном управления проектом, позволяя участникам определять будущее проекта посредством своего участия в DAO. PAW можно потратить на повышение уровня в Shiba Inu GG, чтобы заработать больше за свой вклад с активами, которые вы занимать.

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