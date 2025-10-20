Текущая цена JoJoWorld сегодня составляет 0.03899 USD. Следите за обновлениями цены JOJO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JOJO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена JoJoWorld сегодня составляет 0.03899 USD. Следите за обновлениями цены JOJO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JOJO прямо сейчас на MEXC.

Логотип JoJoWorld

JoJoWorld Курс (JOJO)

Текущая цена 1 JOJO в USD:

+2,58%1D
USD
График цены JoJoWorld (JOJO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:03:56 (UTC+8)

Информация о ценах JoJoWorld (JOJO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,59%

+2,58%

-17,07%

-17,07%

Текущая цена JoJoWorld (JOJO) составляет $ 0,03899. За последние 24 часа JOJO торговался в диапазоне от $ 0,03735 до $ 0,04023, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JOJO за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, JOJO изменился на +0,59% за последний час, на +2,58% за 24 часа и на -17,07% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация JoJoWorld (JOJO)

BSC

Текущая рыночная капитализация JoJoWorld составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 67,13K. Циркулируещее обращение JOJO составляет --, а общее предложение – 800000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,19M.

История цен JoJoWorld (JOJO) в USD

Отслеживайте изменения цены JoJoWorld за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0009789+2,58%
30 дней$ -0,02391-38,02%
60 дней$ +0,01399+55,96%
90 дней$ +0,01399+55,96%
Изменение цены JoJoWorld сегодня

Сегодня для JOJO зафиксировано изменение $ +0,0009789 (+2,58%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены JoJoWorld за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,02391 (-38,02%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены JoJoWorld за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то JOJO изменился на $ +0,01399 (+55,96%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены JoJoWorld за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,01399 (+55,96%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены JoJoWorld (JOJO)?

Просмотеть страницу истории цен JoJoWorld.

Что такое JoJoWorld (JOJO)

JoJoWorld – это децентрализованная платформа инфраструктуры 3D-данных, которая позволяет создателям вносить свой вклад и токенизировать пространственные данные, а предприятиям – получать доступ к отборным наборам данных и инструментам аннотирования с помощью искусственного интеллекта. Опираясь на токен JOJO, платформа обеспечивает полезность за счет стимулов, управления и беспрепятственного доступа к высококачественным 3D-ресурсам для приложений искусственного интеллекта, робототехники и дополненной реальности/виртуальной реальности.

JoJoWorld доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в JoJoWorld. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга JOJO, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о JoJoWorld в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки JoJoWorld простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены JoJoWorld (USD)

Сколько будет стоить JoJoWorld (JOJO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов JoJoWorld (JOJO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для JoJoWorld.

Проверьте прогноз цены JoJoWorld!

Токеномика JoJoWorld (JOJO)

Понимание токеномики JoJoWorld (JOJO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JOJO прямо сейчас!

Как купить JoJoWorld (JOJO)

Ищете как купить JoJoWorld? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести JoJoWorld на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

JOJO на местную валюту

1 JoJoWorld (JOJO) в VND
1 026,02185
1 JoJoWorld (JOJO) в AUD
A$0,0596547
1 JoJoWorld (JOJO) в GBP
0,0292425
1 JoJoWorld (JOJO) в EUR
0,0335314
1 JoJoWorld (JOJO) в USD
$0,03899
1 JoJoWorld (JOJO) в MYR
RM0,1645378
1 JoJoWorld (JOJO) в TRY
1,6368002
1 JoJoWorld (JOJO) в JPY
¥5,92648
1 JoJoWorld (JOJO) в ARS
ARS$52,6177848
1 JoJoWorld (JOJO) в RUB
3,1667678
1 JoJoWorld (JOJO) в INR
3,4244917
1 JoJoWorld (JOJO) в IDR
Rp649,8330734
1 JoJoWorld (JOJO) в PHP
2,2852039
1 JoJoWorld (JOJO) в EGP
￡E.1,8551442
1 JoJoWorld (JOJO) в BRL
R$0,2097662
1 JoJoWorld (JOJO) в CAD
C$0,0541961
1 JoJoWorld (JOJO) в BDT
4,7598992
1 JoJoWorld (JOJO) в NGN
57,0026002
1 JoJoWorld (JOJO) в COP
$152,3046875
1 JoJoWorld (JOJO) в ZAR
R.0,674527
1 JoJoWorld (JOJO) в UAH
1,633681
1 JoJoWorld (JOJO) в TZS
T.Sh.96,7490062
1 JoJoWorld (JOJO) в VES
Bs8,1879
1 JoJoWorld (JOJO) в CLP
$36,92353
1 JoJoWorld (JOJO) в PKR
Rs11,0357296
1 JoJoWorld (JOJO) в KZT
20,9848079
1 JoJoWorld (JOJO) в THB
฿1,2765326
1 JoJoWorld (JOJO) в TWD
NT$1,2016718
1 JoJoWorld (JOJO) в AED
د.إ0,1430933
1 JoJoWorld (JOJO) в CHF
Fr0,0308021
1 JoJoWorld (JOJO) в HKD
HK$0,3029523
1 JoJoWorld (JOJO) в AMD
֏14,9156245
1 JoJoWorld (JOJO) в MAD
.د.م0,3610474
1 JoJoWorld (JOJO) в MXN
$0,717416
1 JoJoWorld (JOJO) в SAR
ريال0,1462125
1 JoJoWorld (JOJO) в ETB
Br5,9038658
1 JoJoWorld (JOJO) в KES
KSh5,0351686
1 JoJoWorld (JOJO) в JOD
د.أ0,02764391
1 JoJoWorld (JOJO) в PLN
0,1419236
1 JoJoWorld (JOJO) в RON
лв0,1703863
1 JoJoWorld (JOJO) в SEK
kr0,3661161
1 JoJoWorld (JOJO) в BGN
лв0,0655032
1 JoJoWorld (JOJO) в HUF
Ft13,096741
1 JoJoWorld (JOJO) в CZK
0,8168405
1 JoJoWorld (JOJO) в KWD
د.ك0,01193094
1 JoJoWorld (JOJO) в ILS
0,1282771
1 JoJoWorld (JOJO) в BOB
Bs0,2694209
1 JoJoWorld (JOJO) в AZN
0,066283
1 JoJoWorld (JOJO) в TJS
SM0,3610474
1 JoJoWorld (JOJO) в GEL
0,105273
1 JoJoWorld (JOJO) в AOA
Kz35,5421143
1 JoJoWorld (JOJO) в BHD
.د.ب0,01466024
1 JoJoWorld (JOJO) в BMD
$0,03899
1 JoJoWorld (JOJO) в DKK
kr0,2507057
1 JoJoWorld (JOJO) в HNL
L1,0238774
1 JoJoWorld (JOJO) в MUR
1,7748248
1 JoJoWorld (JOJO) в NAD
$0,6768664
1 JoJoWorld (JOJO) в NOK
kr0,3891202
1 JoJoWorld (JOJO) в NZD
$0,0674527
1 JoJoWorld (JOJO) в PAB
B/.0,03899
1 JoJoWorld (JOJO) в PGK
K0,163758
1 JoJoWorld (JOJO) в QAR
ر.ق0,1419236
1 JoJoWorld (JOJO) в RSD
дин.3,9368203
1 JoJoWorld (JOJO) в UZS
soʻm469,7589281
1 JoJoWorld (JOJO) в ALL
L3,2513761
1 JoJoWorld (JOJO) в ANG
ƒ0,0697921
1 JoJoWorld (JOJO) в AWG
ƒ0,070182
1 JoJoWorld (JOJO) в BBD
$0,07798
1 JoJoWorld (JOJO) в BAM
KM0,0655032
1 JoJoWorld (JOJO) в BIF
Fr114,98151
1 JoJoWorld (JOJO) в BND
$0,050687
1 JoJoWorld (JOJO) в BSD
$0,03899
1 JoJoWorld (JOJO) в JMD
$6,2571152
1 JoJoWorld (JOJO) в KHR
157,2174275
1 JoJoWorld (JOJO) в KMF
Fr16,53176
1 JoJoWorld (JOJO) в LAK
847,6086787
1 JoJoWorld (JOJO) в LKR
රු11,8330751
1 JoJoWorld (JOJO) в MDL
L0,6616603
1 JoJoWorld (JOJO) в MGA
Ar174,842857
1 JoJoWorld (JOJO) в MOP
P0,31192
1 JoJoWorld (JOJO) в MVR
0,596547
1 JoJoWorld (JOJO) в MWK
MK67,573569
1 JoJoWorld (JOJO) в MZN
MT2,491461
1 JoJoWorld (JOJO) в NPR
रु5,4796546
1 JoJoWorld (JOJO) в PYG
276,51708
1 JoJoWorld (JOJO) в RWF
Fr56,57449
1 JoJoWorld (JOJO) в SBD
$0,3208877
1 JoJoWorld (JOJO) в SCR
0,5329933
1 JoJoWorld (JOJO) в SRD
$1,5455636
1 JoJoWorld (JOJO) в SVC
$0,3411625
1 JoJoWorld (JOJO) в SZL
L0,6768664
1 JoJoWorld (JOJO) в TMT
m0,1368549
1 JoJoWorld (JOJO) в TND
د.ت0,11455262
1 JoJoWorld (JOJO) в TTD
$0,2643522
1 JoJoWorld (JOJO) в UGX
Sh135,84116
1 JoJoWorld (JOJO) в XAF
Fr21,99036
1 JoJoWorld (JOJO) в XCD
$0,105273
1 JoJoWorld (JOJO) в XOF
Fr21,99036
1 JoJoWorld (JOJO) в XPF
Fr3,97698
1 JoJoWorld (JOJO) в BWP
P0,522466
1 JoJoWorld (JOJO) в BZD
$0,0783699
1 JoJoWorld (JOJO) в CVE
$3,7102884
1 JoJoWorld (JOJO) в DJF
Fr6,94022
1 JoJoWorld (JOJO) в DOP
$2,4739155
1 JoJoWorld (JOJO) в DZD
د.ج5,0878051
1 JoJoWorld (JOJO) в FJD
$0,089677
1 JoJoWorld (JOJO) в GNF
Fr339,01805
1 JoJoWorld (JOJO) в GTQ
Q0,2986634
1 JoJoWorld (JOJO) в GYD
$8,156708
1 JoJoWorld (JOJO) в ISK
kr4,75678

Источники JoJoWorld

Для более глубокого понимания JoJoWorld рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт JoJoWorld
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о JoJoWorld

Сколько стоит JoJoWorld (JOJO) на сегодня?
Актуальная цена JOJO в USD – 0,03899 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JOJO в USD?
Текущая цена JOJO в USD составляет $ 0,03899. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация JoJoWorld?
Рыночная капитализация JOJO составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JOJO?
Циркулирующее предложение JOJO составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JOJO?
JOJO достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена JOJO за все время (ATL)?
JOJO достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов JOJO?
Объем торгов за последние 24 часа для JOJO составляет $ 67,13K USD.
Вырастет ли JOJO в цене в этом году?
JOJO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JOJO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:03:56 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

