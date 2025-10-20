Текущая цена IdleTradeX сегодня составляет 0.00563 USD. Следите за обновлениями цены IDLETRADEX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IDLETRADEX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена IdleTradeX сегодня составляет 0.00563 USD. Следите за обновлениями цены IDLETRADEX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IDLETRADEX прямо сейчас на MEXC.

IdleTradeX Курс (IDLETRADEX)

$0,00563
$0,00563$0,00563
-24,02%1D
График цены IdleTradeX (IDLETRADEX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 03:56:12 (UTC+8)

Информация о ценах IdleTradeX (IDLETRADEX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00553
$ 0,00553$ 0,00553
Мин 24Ч
$ 0,00788
$ 0,00788$ 0,00788
Макс 24Ч

$ 0,00553
$ 0,00553$ 0,00553

$ 0,00788
$ 0,00788$ 0,00788

--
----

--
----

-13,26%

-24,02%

+12,60%

+12,60%

Текущая цена IdleTradeX (IDLETRADEX) составляет $ 0,00563. За последние 24 часа IDLETRADEX торговался в диапазоне от $ 0,00553 до $ 0,00788, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена IDLETRADEX за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, IDLETRADEX изменился на -13,26% за последний час, на -24,02% за 24 часа и на +12,60% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация IdleTradeX (IDLETRADEX)

--
----

$ 872,25K
$ 872,25K$ 872,25K

$ 281,50M
$ 281,50M$ 281,50M

--
----

50 000 000 000
50 000 000 000 50 000 000 000

BASE

Текущая рыночная капитализация IdleTradeX составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 872,25K. Циркулируещее обращение IDLETRADEX составляет --, а общее предложение – 50000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 281,50M.

История цен IdleTradeX (IDLETRADEX) в USD

Отслеживайте изменения цены IdleTradeX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0017798-24,02%
30 дней$ +0,00063+12,60%
60 дней$ +0,00063+12,60%
90 дней$ +0,00063+12,60%
Изменение цены IdleTradeX сегодня

Сегодня для IDLETRADEX зафиксировано изменение $ -0,0017798 (-24,02%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены IdleTradeX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,00063 (+12,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены IdleTradeX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то IDLETRADEX изменился на $ +0,00063 (+12,60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены IdleTradeX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,00063 (+12,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены IdleTradeX (IDLETRADEX)?

Просмотеть страницу истории цен IdleTradeX.

Что такое IdleTradeX (IDLETRADEX)

IdleTradeX – это децентрализованный маркетплейс для неиспользуемых товаров, сочетающий NFT-аутентификацию, токенизацию активов реального мира (RWA) и ончейн-расчеты. Он обеспечивает торговлю подержанными товарами с подтвержденной подлинностью, прозрачностью и устойчивыми стимулами.

IdleTradeX доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в IdleTradeX. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга IDLETRADEX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о IdleTradeX в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки IdleTradeX простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены IdleTradeX (USD)

Сколько будет стоить IdleTradeX (IDLETRADEX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов IdleTradeX (IDLETRADEX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для IdleTradeX.

Проверьте прогноз цены IdleTradeX!

Токеномика IdleTradeX (IDLETRADEX)

Понимание токеномики IdleTradeX (IDLETRADEX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IDLETRADEX прямо сейчас!

Как купить IdleTradeX (IDLETRADEX)

Ищете как купить IdleTradeX? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести IdleTradeX на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

IDLETRADEX на местную валюту

1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в VND
148,15345
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в AUD
A$0,0086139
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в GBP
0,0042225
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в EUR
0,0048418
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в USD
$0,00563
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в MYR
RM0,0238149
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в TRY
0,2362348
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в JPY
¥0,85576
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в ARS
ARS$8,3530621
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в RUB
0,4583946
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в INR
0,494314
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в IDR
Rp93,8332958
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в PHP
0,3298617
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в EGP
￡E.0,2678754
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BRL
R$0,0302894
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в CAD
C$0,0078257
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BDT
0,6886616
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в NGN
8,2309474
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в COP
$21,9921875
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в ZAR
R.0,0975679
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в UAH
0,2355029
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в TZS
T.Sh.14,0049628
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в VES
Bs1,19356
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в CLP
$5,32598
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в PKR
Rs1,5818611
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в KZT
3,0252242
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в THB
฿0,1846077
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в TWD
NT$0,1732914
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в AED
د.إ0,0206621
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в CHF
Fr0,0044477
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в HKD
HK$0,0437451
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в AMD
֏2,1496466
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в MAD
.د.م0,0519649
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в MXN
$0,1035357
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в SAR
ريال0,0211125
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в ETB
Br0,8510871
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в KES
KSh0,7261574
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в JOD
د.أ0,00399167
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в PLN
0,0204369
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в RON
лв0,0246031
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в SEK
kr0,0528094
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BGN
лв0,0094584
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в HUF
Ft1,891117
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в CZK
0,1178359
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в KWD
د.ك0,00172278
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в ILS
0,0185227
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BOB
Bs0,0387907
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в AZN
0,009571
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в TJS
SM0,0520212
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в GEL
0,0152573
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в AOA
Kz5,1604017
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BHD
.د.ب0,00211688
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BMD
$0,00563
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в DKK
kr0,0361446
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в HNL
L0,1471682
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в MUR
0,2562776
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в NAD
$0,0976242
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в NOK
kr0,0561311
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в NZD
$0,0097399
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в PAB
B/.0,00563
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в PGK
K0,023646
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в QAR
ر.ق0,0204932
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в RSD
дин.0,5678981
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в UZS
soʻm68,6585256
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в ALL
L0,4686975
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в ANG
ƒ0,0100777
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в AWG
ƒ0,010134
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BBD
$0,01126
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BAM
KM0,0094584
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BIF
Fr16,55783
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BND
$0,0072627
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BSD
$0,00563
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в JMD
$0,901926
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в KHR
22,7015675
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в KMF
Fr2,38712
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в LAK
122,3913019
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в LKR
රු1,7060589
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в MDL
L0,0953722
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в MGA
Ar25,4750744
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в MOP
P0,0449837
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в MVR
0,086139
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в MWK
MK9,7742993
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в MZN
MT0,3598133
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в NPR
रु0,7898327
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в PYG
39,64646
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в RWF
Fr8,15787
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в SBD
$0,0462786
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в SCR
0,0787637
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в SRD
$0,2234547
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в SVC
$0,0491499
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в SZL
L0,0976242
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в TMT
m0,019705
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в TND
د.ت0,01653531
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в TTD
$0,0381151
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в UGX
Sh19,61492
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в XAF
Fr3,17532
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в XCD
$0,015201
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в XOF
Fr3,17532
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в XPF
Fr0,57426
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BWP
P0,0753294
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в BZD
$0,01126
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в CVE
$0,53485
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в DJF
Fr0,99651
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в DOP
$0,3588562
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в DZD
د.ج0,7343772
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в FJD
$0,012949
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в GNF
Fr48,95285
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в GTQ
Q0,0430132
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в GYD
$1,1758255
1 IdleTradeX (IDLETRADEX) в ISK
kr0,68686

Источники IdleTradeX

Для более глубокого понимания IdleTradeX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт IdleTradeX
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о IdleTradeX

Сколько стоит IdleTradeX (IDLETRADEX) на сегодня?
Актуальная цена IDLETRADEX в USD – 0,00563 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена IDLETRADEX в USD?
Текущая цена IDLETRADEX в USD составляет $ 0,00563. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация IdleTradeX?
Рыночная капитализация IDLETRADEX составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение IDLETRADEX?
Циркулирующее предложение IDLETRADEX составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) IDLETRADEX?
IDLETRADEX достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена IDLETRADEX за все время (ATL)?
IDLETRADEX достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов IDLETRADEX?
Объем торгов за последние 24 часа для IDLETRADEX составляет $ 872,25K USD.
Вырастет ли IDLETRADEX в цене в этом году?
IDLETRADEX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IDLETRADEX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии IdleTradeX (IDLETRADEX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

