Токеномика PAWZONE (PAWZONE)

Токеномика PAWZONE (PAWZONE)

Откройте для себя ключевую информацию о PAWZONE (PAWZONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PAWZONE (PAWZONE)

PawZone — компания, занимающаяся технологиями блокчейна и специализирующаяся на разработке децентрализованных приложений для Shibarium, будущей сети Shiba Inu Layer 2. Их сообщество Pawfighters занимается улучшением экосистемы сиба-ину. PawZone в настоящее время создает рынок NFT для Shibarium, который, как ожидается, превзойдет многие из более крупных торговых площадок NFT, доступных в настоящее время после Shiba Inu GG, будущей игровой гильдии. Токен PAW будет служить токеном управления проектом, позволяя участникам определять будущее проекта посредством своего участия в DAO. PAW можно потратить на повышение уровня в Shiba Inu GG, чтобы заработать больше за свой вклад с активами, которые вы занимать.

Официальный сайт:
https://www.pawzone.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136

Токеномика и анализ цен PAWZONE (PAWZONE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAWZONE (PAWZONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 500,00B
$ 500,00B$ 500,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 187,05K
$ 187,05K$ 187,05K
Исторический максимум:
$ 0,000045
$ 0,000045$ 0,000045
Исторический минимум:
$ 0,000000010511378402
$ 0,000000010511378402$ 0,000000010511378402
Текущая цена:
$ 0,0000003741
$ 0,0000003741$ 0,0000003741

Токеномика PAWZONE (PAWZONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PAWZONE (PAWZONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PAWZONE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PAWZONE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAWZONE, изучите текущую цену PAWZONE!

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История цены PAWZONE (PAWZONE)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.