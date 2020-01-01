Токеномика PAWZONE (PAWZONE) Откройте для себя ключевую информацию о PAWZONE (PAWZONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PAWZONE (PAWZONE) PawZone — компания, занимающаяся технологиями блокчейна и специализирующаяся на разработке децентрализованных приложений для Shibarium, будущей сети Shiba Inu Layer 2. Их сообщество Pawfighters занимается улучшением экосистемы сиба-ину. PawZone в настоящее время создает рынок NFT для Shibarium, который, как ожидается, превзойдет многие из более крупных торговых площадок NFT, доступных в настоящее время после Shiba Inu GG, будущей игровой гильдии. Токен PAW будет служить токеном управления проектом, позволяя участникам определять будущее проекта посредством своего участия в DAO. PAW можно потратить на повышение уровня в Shiba Inu GG, чтобы заработать больше за свой вклад с активами, которые вы занимать. Официальный сайт: https://www.pawzone.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136 Купить PAWZONE сейчас!

Токеномика и анализ цен PAWZONE (PAWZONE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAWZONE (PAWZONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00B $ 500,00B $ 500,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 187,05K $ 187,05K $ 187,05K Исторический максимум: $ 0,000045 $ 0,000045 $ 0,000045 Исторический минимум: $ 0,000000010511378402 $ 0,000000010511378402 $ 0,000000010511378402 Текущая цена: $ 0,0000003741 $ 0,0000003741 $ 0,0000003741 Узнайте больше о цене PAWZONE (PAWZONE)

Токеномика PAWZONE (PAWZONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PAWZONE (PAWZONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAWZONE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAWZONE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAWZONE, изучите текущую цену PAWZONE!

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