Согласно вашему прогнозу, OpenVPP потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,02862.

Согласно вашему прогнозу, OpenVPP потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,030051.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена OVPP составляет $ 0,031553 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена OVPP в 2028 году составит $ 0,033131 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OVPP в 2029 году составит $ 0,034787 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OVPP в 2030 году составит $ 0,036527 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена OpenVPP потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,059498.

В 2050 году цена OpenVPP потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,096917.