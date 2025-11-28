Что такое OVPP

Рыночная капитализация: $ 8,13M
Общее предложение: $ 1,00B
Оборотное предложение: $ 803,28M
FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,12M
Исторический максимум: $ 0,3
Исторический минимум: $ 0,000026830293467548
Текущая цена: $ 0,01012

Информация о OpenVPP (OVPP) OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale. OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale. Официальный сайт: https://openvpp.energy/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb4c6fedd984bc983b1a758d0875f1ea34f81a6af

Токеномика OpenVPP (OVPP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OpenVPP (OVPP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OVPP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OVPP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OVPP, изучите текущую цену OVPP!

История цены OpenVPP (OVPP) Анализ истории цены OVPP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

