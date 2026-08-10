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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ORDI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ORDI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ORDI (ORDI) за сегодня

Технический анализ ORDI (ORDI) за сегодня

Страница анализа ORDI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ORDI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ORDI ниже.

Изменение цены ORDI (ORDI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$3,519--+3,71%+0,28%-23,70%
Узнайте больше о цене ORDI

Технические индикаторы ORDI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ORDI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 2
Покупка 14
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
3,523
3,519
R2
3,519
3,5167
R1
3,517
3,5152
PP
3,513
3,513
S1
3,5109
3,5107
S2
3,5069
3,5092
S3
3,5049
3,5069

Рыночные сигналы ORDI

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,59M
$10,63 M
$11,22 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,20M
3-дневные активные покупки
$4,36 M
3-дневные активные продажи
$4,56 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,22M
7-дневные активные покупки
$11,06 M
7-дневные активные продажи
$11,28 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ORDI

Чистый притокЦена ORDIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M3,52
2026-08-09-$0,16 M3,46
2026-08-08$0,00 M3,47
2026-08-07-$0,06 M3,32
2026-08-06-$0,27 M3,32

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о ORDI

Торгуйте ORDI (ORDI) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ORDI/USDT
$3,518
$3,518$3,518
+1,73%
22.32K (USDT)
ORDI/USDC
$3,518
$3,518$3,518
+1,88%
15.84K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ORDI в USD

Сумма

ORDI
ORDI
USD
USD

1 ORDI = 3,519 USD

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