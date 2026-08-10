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Технический анализ Orca (ORCA) за сегодня

Технический анализ Orca (ORCA) за сегодня

Страница анализа Orca предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ORCA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Orca ниже.

Изменение цены Orca (ORCA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,0672---0,30%-10,54%-30,98%
Узнайте больше о цене Orca

Технические индикаторы Orca

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Orca на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 5
Покупка 6
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 1Покупка 3
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,0676
1,0673
R2
1,0673
1,0669
R1
1,0666
1,0667
PP
1,0663
1,0663
S1
1,0656
1,0659
S2
1,0653
1,0657
S3
1,0646
1,0653

Рыночные сигналы Orca

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,09M
$1,72 M
$1,80 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,10 M
7-дневные активные продажи
$0,09 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Orca

Чистый притокЦена ORCAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M1,07
2026-08-09-$0,11 M1,08
2026-08-08$0,10 M1,12
2026-08-07-$0,06 M1,07
2026-08-06-$0,03 M1,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ORCA/USDT
$1,0672
$1,0672$1,0672
-1,09%
53.48K (USDT)
ORCA/USDC
$1,066
$1,066$1,066
-1,28%
51.59K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ORCA в USD

Сумма

ORCA
ORCA
USD
USD

1 ORCA = 1,0672 USD

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