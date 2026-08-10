Технический анализ Orca (ORCA) за сегодня Страница анализа Orca предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ORCA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Orca ниже. Регистрация

Изменение цены Orca (ORCA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $1,0672 -- -0,30% -10,54% -30,98%

Технические индикаторы Orca

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Orca на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 5 Покупка 6 Скользящие средние : Продажа Продажа 10 Нейтрально 1 Покупка 3 Технические индикаторы : Продажа Продажа 5 Нейтрально 4 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 1,0676 1,0673 R2 1,0673 1,0669 R1 1,0666 1,0667 PP 1,0663 1,0663 S1 1,0656 1,0659 S2 1,0653 1,0657 S3 1,0646 1,0653

Рыночные сигналы Orca Текущий чистый объем открытых ордеров -0,09M $1,72 M $1,80 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,05 M 3-дневные активные продажи $0,04 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,10 M 7-дневные активные продажи $0,09 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Orca Чистый приток Цена ORCAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 1,07 2026-08-09 -$0,11 M 1,08 2026-08-08 $0,10 M 1,12 2026-08-07 -$0,06 M 1,07 2026-08-06 -$0,03 M 1,08 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Orca (ORCA) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Orca в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ORCA / USDT $1,0672 $1,0672 $1,0672 -1,09% 53.48K (USDT) Торговля ORCA / USDC $1,066 $1,066 $1,066 -1,28% 51.59K (USDT) Торговля