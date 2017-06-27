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Технический анализ OmiseGo (OMG) за сегодня

Технический анализ OmiseGo (OMG) за сегодня

Страница анализа OmiseGo предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OMG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе OmiseGo ниже.

Изменение цены OmiseGo (OMG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04465--+1,77%-1,61%-30,95%
Узнайте больше о цене OmiseGo

Поток капитала OmiseGo

Чистый притокЦена OMGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,04
2026-08-09$0,00 M0,05
2026-08-08$0,00 M0,04
2026-08-07$0,00 M0,04
2026-08-06$0,00 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OMG/USDT
$0,04465
$0,04465$0,04465
-1,67%
1.23M (USDT)
OMG/BTC
$0,0000006871
$0,0000006871$0,0000006871
-1,79%
193.72K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор OMG в USD

Сумма

OMG
OMG
USD
USD

1 OMG = 0,04465 USD

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