Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по OKB, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по OKB, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о OKB

Информация о цене OKB

Что такое OKB

Официальный сайт OKB

Токеномика OKB

Прогноз цен OKB

История OKB

Руководство по покупке OKB

Конвертер валют OKB в фиат

OKB на споте

Фьючерсы OKB USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ OKB (OKB) за сегодня

Технический анализ OKB (OKB) за сегодня

Страница анализа OKB предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OKB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе OKB ниже.

Изменение цены OKB (OKB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$94,195--+8,96%+16,73%+11,15%
Узнайте больше о цене OKB

Технические индикаторы OKB

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот OKB на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 2
Покупка 14
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
94,1866
94,1833
R2
94,1833
94,1795
R1
94,1766
94,1771
PP
94,1733
94,1733
S1
94,1666
94,1695
S2
94,1633
94,1671
S3
94,1566
94,1633

Рыночные сигналы OKB

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,02M
$1,82 M
$1,84 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,36 M
3-дневные активные продажи
$0,36 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,50 M
7-дневные активные продажи
$0,51 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала OKB

Чистый притокЦена OKBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,48 M94,62
2026-08-09$0,55 M94,47
2026-08-08$0,90 M93,81
2026-08-07$1,09 M88,92
2026-08-06-$0,31 M85,76

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о OKB

Торгуйте OKB (OKB) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы OKB в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OKB/USDT
$94,195
$94,195$94,195
-0,30%
1.46K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор OKB в USD

Сумма

OKB
OKB
USD
USD

1 OKB = 94,195 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.