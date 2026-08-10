Технический анализ OKB (OKB) за сегодня Страница анализа OKB предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OKB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе OKB ниже. Регистрация

Изменение цены OKB (OKB) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $94,195 -- +8,96% +16,73% +11,15%

Технические индикаторы OKB

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот OKB на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 10 Нейтрально 2 Покупка 14 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 6 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 2 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 94,1866 94,1833 R2 94,1833 94,1795 R1 94,1766 94,1771 PP 94,1733 94,1733 S1 94,1666 94,1695 S2 94,1633 94,1671 S3 94,1566 94,1633

Рыночные сигналы OKB Текущий чистый объем открытых ордеров -0,02M $1,82 M $1,84 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,36 M 3-дневные активные продажи $0,36 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,50 M 7-дневные активные продажи $0,51 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала OKB Чистый приток Цена OKBUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,48 M 94,62 2026-08-09 $0,55 M 94,47 2026-08-08 $0,90 M 93,81 2026-08-07 $1,09 M 88,92 2026-08-06 -$0,31 M 85,76 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте OKB (OKB) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы OKB в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч OKB / USDT $94,195 $94,195 $94,195 -0,30% 1.46K (USDT) Торговля