Сегодняшняя цена OIL(WTI)

Текущая цена OIL(WTI) (OIL(WTI)) сегодня составляет -- с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OIL(WTI) на RUB составляет -- за OIL(WTI).

На данный момент OIL(WTI) занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- OIL(WTI). В течение последних 24 часов, OIL(WTI) торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе OIL(WTI) изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация OIL(WTI) (OIL(WTI))

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- --

Текущая рыночная капитализация OIL(WTI) составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OIL(WTI) составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.