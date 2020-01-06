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Технический анализ Origin (OGN) за сегодня

Технический анализ Origin (OGN) за сегодня

Страница анализа Origin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике OGN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Origin ниже.

Изменение цены Origin (OGN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01673--+10,64%+0,17%-31,02%
Узнайте больше о цене Origin

Технические индикаторы Origin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Origin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 8
Покупка 11
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 8
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 6Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01676
0,01675
R2
0,01675
0,01673
R1
0,01673
0,01673
PP
0,01672
0,01672
S1
0,01669
0,0167
S2
0,01668
0,0167
S3
0,01666
0,01668

Рыночные сигналы Origin

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$1,56 M
$1,56 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,25 M
7-дневные активные продажи
$0,23 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Origin

Чистый притокЦена OGNUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,02
2026-08-09-$0,09 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,02
2026-08-07-$0,03 M0,02
2026-08-06-$0,04 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OGN/USDT
$0,01674
$0,01674$0,01674
+0,96%
3.28M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор OGN в USD

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OGN
OGN
USD
USD

1 OGN = 0,01672 USD

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