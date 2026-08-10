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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Nexo, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Nexo, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Nexo (NEXO) за сегодня

Технический анализ Nexo (NEXO) за сегодня

Страница анализа Nexo предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике NEXO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Nexo ниже.

Изменение цены Nexo (NEXO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,7266---0,97%-3,18%-20,53%
Узнайте больше о цене Nexo

Поток капитала Nexo

Чистый притокЦена NEXOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,73
2026-08-09-$0,02 M0,74
2026-08-08-$0,01 M0,73
2026-08-07$0,02 M0,73
2026-08-06-$0,01 M0,72

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NEXO/USDT
$0,7265
$0,7265$0,7265
-1,22%
96.51K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор NEXO в USD

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USD

1 NEXO = 0,7266 USD

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