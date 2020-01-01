Токеномика NEXA (NEXA)

Токеномика NEXA (NEXA)

Откройте для себя ключевую информацию о NEXA (NEXA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NEXA (NEXA)

Nexa - это блокчейн UTXO Layer-1, работающий по принципу proof-of-work, с собственными токенами и смарт-контрактами, способный масштабироваться для глобального использования P2P. Используя аппаратное обеспечение для масштабирования, Nexa устраняет два наиболее важных узких места для масштабируемости: подписи и поиск UTXO.

Официальный сайт:
https://nexa.org/
Обозреватель блоков:
https://explorer.nexa.org/

Токеномика и анализ цен NEXA (NEXA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEXA (NEXA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,46M
$ 6,46M$ 6,46M
Общее предложение:
$ 21,00T
$ 21,00T$ 21,00T
Оборотное предложение:
$ 5,86T
$ 5,86T$ 5,86T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 23,15M
$ 23,15M$ 23,15M
Исторический максимум:
$ 0,00004489
$ 0,00004489$ 0,00004489
Исторический минимум:
$ 0,00000083479706052
$ 0,00000083479706052$ 0,00000083479706052
Текущая цена:
$ 0,0000011024
$ 0,0000011024$ 0,0000011024

Токеномика NEXA (NEXA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NEXA (NEXA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEXA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEXA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEXA, изучите текущую цену NEXA!

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История цены NEXA (NEXA)

Анализ истории цены NEXA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.