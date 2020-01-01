Токеномика NEXA (NEXA) Откройте для себя ключевую информацию о NEXA (NEXA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NEXA (NEXA) Nexa - это блокчейн UTXO Layer-1, работающий по принципу proof-of-work, с собственными токенами и смарт-контрактами, способный масштабироваться для глобального использования P2P. Используя аппаратное обеспечение для масштабирования, Nexa устраняет два наиболее важных узких места для масштабируемости: подписи и поиск UTXO. Официальный сайт: https://nexa.org/ Обозреватель блоков: https://explorer.nexa.org/ Купить NEXA сейчас!

Токеномика и анализ цен NEXA (NEXA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NEXA (NEXA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,46M $ 6,46M $ 6,46M Общее предложение: $ 21,00T $ 21,00T $ 21,00T Оборотное предложение: $ 5,86T $ 5,86T $ 5,86T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,15M $ 23,15M $ 23,15M Исторический максимум: $ 0,00004489 $ 0,00004489 $ 0,00004489 Исторический минимум: $ 0,00000083479706052 $ 0,00000083479706052 $ 0,00000083479706052 Текущая цена: $ 0,0000011024 $ 0,0000011024 $ 0,0000011024 Узнайте больше о цене NEXA (NEXA)

Токеномика NEXA (NEXA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NEXA (NEXA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEXA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEXA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEXA, изучите текущую цену NEXA!

Как купить NEXA Заинтересованы в добавлении NEXA (NEXA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NEXA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NEXA на MEXC прямо сейчас!

История цены NEXA (NEXA) Анализ истории цены NEXA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NEXA прямо сейчас!

Прогноз цены NEXA Хотите узнать, куда может двигаться NEXA? Наша страница прогноза цены NEXA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NEXA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!