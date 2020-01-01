Токеномика MOG Coin (MOG) Откройте для себя ключевую информацию о MOG Coin (MOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MOG Coin (MOG) MOG Coin - это мемкоин. Официальный сайт: https://www.mogcoin.xyz Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/26VfKb7jjtdEdvfovoBijScoZmJbWWasFZkgfUD5w7cy Купить MOG сейчас!

Токеномика и анализ цен MOG Coin (MOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOG Coin (MOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 396,86M $ 396,86M $ 396,86M Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 390,57T $ 390,57T $ 390,57T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 427,46M $ 427,46M $ 427,46M Исторический максимум: $ 0,0000040439 $ 0,0000040439 $ 0,0000040439 Исторический минимум: $ 0,000000000016402187 $ 0,000000000016402187 $ 0,000000000016402187 Текущая цена: $ 0,0000010161 $ 0,0000010161 $ 0,0000010161 Узнайте больше о цене MOG Coin (MOG)

Токеномика MOG Coin (MOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MOG Coin (MOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOG, изучите текущую цену MOG!

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