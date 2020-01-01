Токеномика My Lovely Planet (MLC)

Токеномика My Lovely Planet (MLC)

Откройте для себя ключевую информацию о My Lovely Planet (MLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о My Lovely Planet (MLC)

My Lovely Planet - это мобильное приложение Web3 для защиты окружающей среды, ускоренное Ubisoft Lab и работающее на основе блокчейна Polygon.

Официальный сайт:
https://www.mylovelyplanet.org/
Whitepaper:
https://whitepaper.mylovelyplanet.org/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111

Токеномика и анализ цен My Lovely Planet (MLC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене My Lovely Planet (MLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,84M
$ 14,84M$ 14,84M
Общее предложение:
$ 230,00M
$ 230,00M$ 230,00M
Оборотное предложение:
$ 68,70M
$ 68,70M$ 68,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 49,68M
$ 49,68M$ 49,68M
Исторический максимум:
$ 0,999
$ 0,999$ 0,999
Исторический минимум:
$ 0,07323672467418013
$ 0,07323672467418013$ 0,07323672467418013
Текущая цена:
$ 0,216
$ 0,216$ 0,216

Токеномика My Lovely Planet (MLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики My Lovely Planet (MLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MLC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MLC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MLC, изучите текущую цену MLC!

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История цены My Lovely Planet (MLC)

Анализ истории цены MLC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MLC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.