Токеномика My Lovely Planet (MLC) Откройте для себя ключевую информацию о My Lovely Planet (MLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о My Lovely Planet (MLC) My Lovely Planet - это мобильное приложение Web3 для защиты окружающей среды, ускоренное Ubisoft Lab и работающее на основе блокчейна Polygon. Официальный сайт: https://www.mylovelyplanet.org/ Whitepaper: https://whitepaper.mylovelyplanet.org/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111 Купить MLC сейчас!

Токеномика и анализ цен My Lovely Planet (MLC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене My Lovely Planet (MLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,84M $ 14,84M $ 14,84M Общее предложение: $ 230,00M $ 230,00M $ 230,00M Оборотное предложение: $ 68,70M $ 68,70M $ 68,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,68M $ 49,68M $ 49,68M Исторический максимум: $ 0,999 $ 0,999 $ 0,999 Исторический минимум: $ 0,07323672467418013 $ 0,07323672467418013 $ 0,07323672467418013 Текущая цена: $ 0,216 $ 0,216 $ 0,216 Узнайте больше о цене My Lovely Planet (MLC)

Токеномика My Lovely Planet (MLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики My Lovely Planet (MLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MLC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MLC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MLC, изучите текущую цену MLC!

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