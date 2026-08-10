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Технический анализ cat in a dogs world (MEW) за сегодня

Технический анализ cat in a dogs world (MEW) за сегодня

Страница анализа cat in a dogs world предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MEW, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе cat in a dogs world ниже.

Изменение цены cat in a dogs world (MEW)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0003437--+3,08%-7,31%-46,60%
Узнайте больше о цене cat in a dogs world

Технические индикаторы Cat in a dogs world

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Cat in a dogs world на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 4
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 1Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0003433
0,0003433
R2
0,0003433
0,0003432
R1
0,0003432
0,0003432
PP
0,0003432
0,0003432
S1
0,0003431
0,0003431
S2
0,0003431
0,0003431
S3
0,000343
0,0003431

Рыночные сигналы Cat in a dogs world

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,17M
$4,87 M
$4,69 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,07 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,16 M
7-дневные активные продажи
$0,16 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Cat in a dogs world

Чистый притокЦена MEWUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,00
2026-08-09-$0,01 M0,00
2026-08-08-$0,03 M0,00
2026-08-07-$0,04 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MEW/USDT
$0,0003439
$0,0003439$0,0003439
-1,48%
157.51M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MEW в USD

Сумма

MEW
MEW
USD
USD

1 MEW = 0,0003437 USD

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