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Изменение цены cat in a dogs world (MEW) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0003437 -- +3,08% -7,31% -46,60%

Технические индикаторы Cat in a dogs world

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Cat in a dogs world на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 4 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 1 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 3 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0003433 0,0003433 R2 0,0003433 0,0003432 R1 0,0003432 0,0003432 PP 0,0003432 0,0003432 S1 0,0003431 0,0003431 S2 0,0003431 0,0003431 S3 0,000343 0,0003431

Рыночные сигналы Cat in a dogs world Текущий чистый объем открытых ордеров 0,17M $4,87 M $4,69 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,07 M 3-дневные активные продажи $0,07 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,16 M 7-дневные активные продажи $0,16 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Cat in a dogs world Чистый приток Цена MEWUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,01 M 0,00 2026-08-09 -$0,01 M 0,00 2026-08-08 -$0,03 M 0,00 2026-08-07 -$0,04 M 0,00 2026-08-06 $0,00 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте cat in a dogs world (MEW) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы cat in a dogs world в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч MEW / USDT $0,0003439 $0,0003439 $0,0003439 -1,48% 157.51M (USDT) Торговля