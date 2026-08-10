Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Meteora, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Meteora, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о MET

Информация о цене MET

Что такое MET

Официальный сайт MET

Токеномика MET

Прогноз цен MET

История MET

Руководство по покупке MET

Конвертер валют MET в фиат

MET на споте

Фьючерсы MET USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Meteora (MET) за сегодня

Технический анализ Meteora (MET) за сегодня

Страница анализа Meteora предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MET, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Meteora ниже.

Изменение цены Meteora (MET)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1614--+1,38%+3,52%-3,76%
Узнайте больше о цене Meteora

Технические индикаторы Meteora

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Meteora на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 9
Покупка 11
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 3Покупка 10
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 6Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1612
0,1611
R2
0,1611
0,1611
R1
0,1611
0,1611
PP
0,161
0,161
S1
0,161
0,161
S2
0,1609
0,161
S3
0,1609
0,1609

Рыночные сигналы Meteora

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,49M
$6,84 M
$7,34 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,12 M
3-дневные активные продажи
$0,10 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,22 M
7-дневные активные продажи
$0,21 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Meteora

Чистый притокЦена METUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,11 M0,16
2026-08-09-$0,14 M0,17
2026-08-08$0,14 M0,17
2026-08-07$0,10 M0,17
2026-08-06-$0,06 M0,17

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Meteora

Торгуйте Meteora (MET) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Meteora в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MET/USDT
$0,1614
$0,1614$0,1614
-3,86%
490.31K (USDT)
MET/USDC
$0,1615
$0,1615$0,1615
-3,81%
351.87K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MET в USD

Сумма

MET
MET
USD
USD

1 MET = 0,1613 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.