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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Memecoin, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Memecoin, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Memecoin (MEME) за сегодня

Технический анализ Memecoin (MEME) за сегодня

Страница анализа Memecoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MEME, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Memecoin ниже.

Изменение цены Memecoin (MEME)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0005202--+4,60%-8,00%-11,93%
Узнайте больше о цене Memecoin

Технические индикаторы Memecoin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Memecoin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 1Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0005195
0,0005195
R2
0,0005195
0,0005194
R1
0,0005194
0,0005194
PP
0,0005194
0,0005194
S1
0,0005193
0,0005193
S2
0,0005193
0,0005193
S3
0,0005192
0,0005193

Рыночные сигналы Memecoin

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,12M
$22,13 M
$23,25 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,26 M
3-дневные активные продажи
$0,25 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,45 M
7-дневные активные продажи
$0,44 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Memecoin

Чистый притокЦена MEMEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,00
2026-08-09$0,03 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07-$0,06 M0,00
2026-08-06$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MEME/USDT
$0,0005209
$0,0005209$0,0005209
-0,06%
107.63M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MEME в USD

Сумма

MEME
MEME
USD
USD

1 MEME = 0,0005202 USD

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