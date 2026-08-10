Технический анализ Heroes of Mavia (MAVIA) за сегодня Страница анализа Heroes of Mavia предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MAVIA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Heroes of Mavia ниже. Регистрация

Изменение цены Heroes of Mavia (MAVIA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,03097 -- +18,34% +4,66% -24,08%

Технические индикаторы Heroes of Mavia

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Heroes of Mavia на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 18 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03108 0,03108 R2 0,03108 0,03107 R1 0,03107 0,03107 PP 0,03107 0,03107 S1 0,03106 0,03106 S2 0,03106 0,03106 S3 0,03105 0,03106

Рыночные сигналы Heroes of Mavia Текущий чистый объем открытых ордеров -0,43M $7,02 M $7,45 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,07 M 3-дневные активные продажи $0,08 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,33 M 7-дневные активные продажи $0,34 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Heroes of Mavia Чистый приток Цена MAVIAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,19 M 0,03 2026-08-09 -$0,31 M 0,03 2026-08-08 -$0,04 M 0,03 2026-08-07 -$0,02 M 0,03 2026-08-06 -$0,02 M 0,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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