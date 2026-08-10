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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Heroes of Mavia, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Heroes of Mavia, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Heroes of Mavia (MAVIA) за сегодня

Технический анализ Heroes of Mavia (MAVIA) за сегодня

Страница анализа Heroes of Mavia предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MAVIA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Heroes of Mavia ниже.

Изменение цены Heroes of Mavia (MAVIA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03097--+18,34%+4,66%-24,08%
Узнайте больше о цене Heroes of Mavia

Технические индикаторы Heroes of Mavia

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Heroes of Mavia на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 0
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 0Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03108
0,03108
R2
0,03108
0,03107
R1
0,03107
0,03107
PP
0,03107
0,03107
S1
0,03106
0,03106
S2
0,03106
0,03106
S3
0,03105
0,03106

Рыночные сигналы Heroes of Mavia

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,43M
$7,02 M
$7,45 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,33 M
7-дневные активные продажи
$0,34 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Heroes of Mavia

Чистый притокЦена MAVIAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,19 M0,03
2026-08-09-$0,31 M0,03
2026-08-08-$0,04 M0,03
2026-08-07-$0,02 M0,03
2026-08-06-$0,02 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MAVIA/USDT
$0,03098
$0,03098$0,03098
+0,71%
2.04M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MAVIA в USD

Сумма

MAVIA
MAVIA
USD
USD

1 MAVIA = 0,03097 USD

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