Токеномика Heroes of Mavia (MAVIA) Откройте для себя ключевую информацию о Heroes of Mavia (MAVIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Heroes of Mavia (MAVIA) Heroes of Mavia - это многопользовательская онлайн-стратегия на основе блокчейна, в которой игроки используют свою базу и армию для сражений с другими игроками и соревнуются за реальную криптовалюту в режиме "играй и зарабатывай". Игроки могут покупать, арендовать или сотрудничать с землевладельцами, чтобы приобрести и построить базу в игре, получая все больше наград по мере того, как они сражаются со все более сложными базами, построенными другими игроками по всему миру. Официальный сайт: https://mavia.com Whitepaper: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584 Купить MAVIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Heroes of Mavia (MAVIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Heroes of Mavia (MAVIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,03M $ 15,03M $ 15,03M Общее предложение: $ 256,99M $ 256,99M $ 256,99M Оборотное предложение: $ 111,93M $ 111,93M $ 111,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,51M $ 34,51M $ 34,51M Исторический максимум: $ 10,7952 $ 10,7952 $ 10,7952 Исторический минимум: $ 0,09690384445875239 $ 0,09690384445875239 $ 0,09690384445875239 Текущая цена: $ 0,1343 $ 0,1343 $ 0,1343 Узнайте больше о цене Heroes of Mavia (MAVIA)

Токеномика Heroes of Mavia (MAVIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Heroes of Mavia (MAVIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAVIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAVIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAVIA, изучите текущую цену MAVIA!

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