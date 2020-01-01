Токеномика Heroes of Mavia (MAVIA)

Токеномика Heroes of Mavia (MAVIA)

Откройте для себя ключевую информацию о Heroes of Mavia (MAVIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Heroes of Mavia (MAVIA)

Heroes of Mavia - это многопользовательская онлайн-стратегия на основе блокчейна, в которой игроки используют свою базу и армию для сражений с другими игроками и соревнуются за реальную криптовалюту в режиме "играй и зарабатывай". Игроки могут покупать, арендовать или сотрудничать с землевладельцами, чтобы приобрести и построить базу в игре, получая все больше наград по мере того, как они сражаются со все более сложными базами, построенными другими игроками по всему миру.

Официальный сайт:
https://mavia.com
Whitepaper:
https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584

Токеномика и анализ цен Heroes of Mavia (MAVIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Heroes of Mavia (MAVIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,03M
$ 15,03M$ 15,03M
Общее предложение:
$ 256,99M
$ 256,99M$ 256,99M
Оборотное предложение:
$ 111,93M
$ 111,93M$ 111,93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 34,51M
$ 34,51M$ 34,51M
Исторический максимум:
$ 10,7952
$ 10,7952$ 10,7952
Исторический минимум:
$ 0,09690384445875239
$ 0,09690384445875239$ 0,09690384445875239
Текущая цена:
$ 0,1343
$ 0,1343$ 0,1343

Токеномика Heroes of Mavia (MAVIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Heroes of Mavia (MAVIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAVIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAVIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAVIA, изучите текущую цену MAVIA!

Как купить MAVIA

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История цены Heroes of Mavia (MAVIA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.