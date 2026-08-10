Технический анализ Manta Network (MANTA) за сегодня Страница анализа Manta Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MANTA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Manta Network ниже. Регистрация

Изменение цены Manta Network (MANTA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,05882 -- +2,99% +0,63% -28,88%

Технические индикаторы Manta Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Manta Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 4 Нейтрально 5 Покупка 17 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 5 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,05885 0,05884 R2 0,05884 0,05884 R1 0,05884 0,05884 PP 0,05883 0,05883 S1 0,05883 0,05883 S2 0,05882 0,05883 S3 0,05882 0,05882

Рыночные сигналы Manta Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,53M $6,55 M $7,08 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $0,14 M 3-дневные активные продажи $0,12 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 7-дневные активные покупки $0,36 M 7-дневные активные продажи $0,32 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Manta Network Чистый приток Цена MANTAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,06 2026-08-09 -$0,03 M 0,06 2026-08-08 -$0,02 M 0,06 2026-08-07 $0,00 M 0,06 2026-08-06 -$0,03 M 0,06 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Manta Network (MANTA) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Manta Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч MANTA / USDT $0,05882 $0,05882 $0,05882 -0,52% 938.79K (USDT) Торговля MANTA / USDC $0,05881 $0,05881 $0,05881 -0,47% 907.11K (USDT) Торговля