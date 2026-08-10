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Технический анализ Manta Network (MANTA) за сегодня

Технический анализ Manta Network (MANTA) за сегодня

Страница анализа Manta Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MANTA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Manta Network ниже.

Изменение цены Manta Network (MANTA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05882--+2,99%+0,63%-28,88%
Узнайте больше о цене Manta Network

Технические индикаторы Manta Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Manta Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 4
Нейтрально 5
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 5Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05885
0,05884
R2
0,05884
0,05884
R1
0,05884
0,05884
PP
0,05883
0,05883
S1
0,05883
0,05883
S2
0,05882
0,05883
S3
0,05882
0,05882

Рыночные сигналы Manta Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,53M
$6,55 M
$7,08 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,14 M
3-дневные активные продажи
$0,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
7-дневные активные покупки
$0,36 M
7-дневные активные продажи
$0,32 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Manta Network

Чистый притокЦена MANTAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,06
2026-08-09-$0,03 M0,06
2026-08-08-$0,02 M0,06
2026-08-07$0,00 M0,06
2026-08-06-$0,03 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Manta Network

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MANTA/USDT
$0,05882
$0,05882$0,05882
-0,52%
938.79K (USDT)
MANTA/USDC
$0,05881
$0,05881$0,05881
-0,47%
907.11K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MANTA в USD

Сумма

MANTA
MANTA
USD
USD

1 MANTA = 0,05882 USD

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