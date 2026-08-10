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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MAGIC, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MAGIC, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ MAGIC (MAGIC) за сегодня

Технический анализ MAGIC (MAGIC) за сегодня

Страница анализа MAGIC предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике MAGIC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MAGIC ниже.

Изменение цены MAGIC (MAGIC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04214--+1,44%-4,28%-39,78%
Узнайте больше о цене MAGIC

Технические индикаторы MAGIC

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MAGIC на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 1
Нейтрально 8
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 1Покупка 13
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 1Нейтрально 7Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04212
0,04211
R2
0,04211
0,0421
R1
0,0421
0,0421
PP
0,04209
0,04209
S1
0,04208
0,04208
S2
0,04207
0,04208
S3
0,04206
0,04207

Рыночные сигналы MAGIC

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,56M
$8,80 M
$9,35 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
3-дневные активные покупки
$0,19 M
3-дневные активные продажи
$0,14 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
7-дневные активные покупки
$0,26 M
7-дневные активные продажи
$0,21 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала MAGIC

Чистый притокЦена MAGICUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,04
2026-08-09-$0,02 M0,04
2026-08-08$0,02 M0,04
2026-08-07-$0,01 M0,04
2026-08-06$0,00 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MAGIC/USDT
$0,04214
$0,04214$0,04214
+1,07%
1.43M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор MAGIC в USD

Сумма

MAGIC
MAGIC
USD
USD

1 MAGIC = 0,04214 USD

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