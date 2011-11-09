Технический анализ Лайткоин (LTC) за сегодня Страница анализа Лайткоин предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LTC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Лайткоин ниже. Регистрация

Изменение цены Лайткоин (LTC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $45,37 -- +2,83% +0,55% -21,61%

Ежедневный ИИ-анализ Лайткоин Анализ LTC за 2026-07-29 Анализ LTC за 2026-07-28 Анализ Лайткоин за 2026-07-29 Ставка финансирования фьючерсов стала положительной : Ставка финансирования фьючерсов LTC составляет 0,0031%, что указывает на преобладание бычьих настроений и рост стоимости капитала. Это может сигнализировать о риске краткосрочной коррекции и оказывать понижательное давление на цену LTC.

: Ставка финансирования фьючерсов LTC составляет 0,0031%, что указывает на преобладание бычьих настроений и рост стоимости капитала. Это может сигнализировать о риске краткосрочной коррекции и оказывать понижательное давление на цену LTC. Рыночные настроения: крайний страх : Индекс страха и жадности находится на отметке 28, в зоне крайнего страха. Снижение аппетита к риску и истощение ликвидности негативно сказываются на цене LTC.

: Индекс страха и жадности находится на отметке 28, в зоне крайнего страха. Снижение аппетита к риску и истощение ликвидности негативно сказываются на цене LTC. Высокая волатильность чистого притока капитала: В последние дни наблюдается значительная нестабильность потоков капитала LTC. Чистый приток средств неустойчив, среди крупных игроков наблюдаются явные разногласия, что сдерживает восходящий импульс цены LTC. Ставка финансирования фьючерсов стала положительной : Ставка финансирования фьючерсов LTC составляет 0,0031%, что указывает на преобладание бычьих настроений и рост стоимости капитала. Это может сигнализировать о риске краткосрочной коррекции и оказывать понижательное давление на цену LTC.

: Ставка финансирования фьючерсов LTC составляет 0,0031%, что указывает на преобладание бычьих настроений и рост стоимости капитала. Это может сигнализировать о риске краткосрочной коррекции и оказывать понижательное давление на цену LTC. Рыночные настроения: крайний страх : Индекс страха и жадности находится на отметке 28, в зоне крайнего страха. Снижение аппетита к риску и истощение ликвидности негативно сказываются на цене LTC.

: Индекс страха и жадности находится на отметке 28, в зоне крайнего страха. Снижение аппетита к риску и истощение ликвидности негативно сказываются на цене LTC. Высокая волатильность чистого притока капитала: В последние дни наблюдается значительная нестабильность потоков капитала LTC. Чистый приток средств неустойчив, среди крупных игроков наблюдаются явные разногласия, что сдерживает восходящий импульс цены LTC. Анализ Лайткоин за 2026-07-28 Продолжающийся отток капитала : В 6 из последних 7 дней наблюдался чистый отток средств из LTC. За последние 24 часа чистый отток составил около 116 тыс. USDT, что свидетельствует о сильном желании участников рынка вывести средства и оказывает давление на цену монеты.

: В 6 из последних 7 дней наблюдался чистый отток средств из LTC. За последние 24 часа чистый отток составил около 116 тыс. USDT, что свидетельствует о сильном желании участников рынка вывести средства и оказывает давление на цену монеты. Дивергенция соотношения длинных и коротких позиций : Хотя соотношение длинных и коротких позиций розничных инвесторов остается на высоком уровне выше 5,3, что указывает на крайний оптимизм среди частных трейдеров, соотношение позиций элитных аккаунтов резко снизилось с 5,6 до 2,3. Это говорит о том, что крупные игроки закрывают длинные позиции или открывают короткие, создавая риск коррекции цены.

: Хотя соотношение длинных и коротких позиций розничных инвесторов остается на высоком уровне выше 5,3, что указывает на крайний оптимизм среди частных трейдеров, соотношение позиций элитных аккаунтов резко снизилось с 5,6 до 2,3. Это говорит о том, что крупные игроки закрывают длинные позиции или открывают короткие, создавая риск коррекции цены. Ослабление технических индикаторов: На 4-часовом и дневном графиках LTC индикатор KDJ сформировал «медвежий крест», направленный вниз. Цена пробила поддержку краткосрочных скользящих средних, техническая картина сместилась в сторону медвежьего тренда. В сочетании с индексом страха и жадности на отметке 28 (крайний страх) краткосрочная динамика находится под давлением. Продолжающийся отток капитала : В 6 из последних 7 дней наблюдался чистый отток средств из LTC. За последние 24 часа чистый отток составил около 116 тыс. USDT, что свидетельствует о сильном желании участников рынка вывести средства и оказывает давление на цену монеты.

: В 6 из последних 7 дней наблюдался чистый отток средств из LTC. За последние 24 часа чистый отток составил около 116 тыс. USDT, что свидетельствует о сильном желании участников рынка вывести средства и оказывает давление на цену монеты. Дивергенция соотношения длинных и коротких позиций : Хотя соотношение длинных и коротких позиций розничных инвесторов остается на высоком уровне выше 5,3, что указывает на крайний оптимизм среди частных трейдеров, соотношение позиций элитных аккаунтов резко снизилось с 5,6 до 2,3. Это говорит о том, что крупные игроки закрывают длинные позиции или открывают короткие, создавая риск коррекции цены.

: Хотя соотношение длинных и коротких позиций розничных инвесторов остается на высоком уровне выше 5,3, что указывает на крайний оптимизм среди частных трейдеров, соотношение позиций элитных аккаунтов резко снизилось с 5,6 до 2,3. Это говорит о том, что крупные игроки закрывают длинные позиции или открывают короткие, создавая риск коррекции цены. Ослабление технических индикаторов: На 4-часовом и дневном графиках LTC индикатор KDJ сформировал «медвежий крест», направленный вниз. Цена пробила поддержку краткосрочных скользящих средних, техническая картина сместилась в сторону медвежьего тренда. В сочетании с индексом страха и жадности на отметке 28 (крайний страх) краткосрочная динамика находится под давлением.

Технические индикаторы Лайткоин

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Лайткоин на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 1 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 1 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 45,3333 45,3266 R2 45,3266 45,319 R1 45,3133 45,3143 PP 45,3066 45,3066 S1 45,2933 45,299 S2 45,2866 45,2943 S3 45,2733 45,2866

Рыночные сигналы Лайткоин Текущий чистый объем открытых ордеров -0,27M $54,69 M $54,96 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,73M 3-дневные активные покупки $7,43 M 3-дневные активные продажи $6,70 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,60M 7-дневные активные покупки $20,96 M 7-дневные активные продажи $21,56 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Лайткоин Чистый приток Цена LTCUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,97 M 45,41 2026-08-09 $1,02 M 46,45 2026-08-08 -$0,22 M 45,89 2026-08-07 $0,43 M 45,97 2026-08-06 -$0,14 M 45,72 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Лайткоин (LTC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Лайткоин в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч LTC / USDT $45,38 $45,38 $45,38 -2,32% 44.35K (USDT) Торговля LTC / USDC $45,32 $45,32 $45,32 -2,39% 936.17 (USDT) Торговля LTC / BTC $0,0006973 $0,0006973 $0,0006973 -2,03% 208.75 (USDT) Торговля LTC / USD1 $45,35 $45,35 $45,35 -2,41% 1.16K (USDT) Торговля