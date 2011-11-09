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Технический анализ Лайткоин (LTC) за сегодня

Технический анализ Лайткоин (LTC) за сегодня

Страница анализа Лайткоин предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LTC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Лайткоин ниже.

Изменение цены Лайткоин (LTC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$45,37--+2,83%+0,55%-21,61%
Узнайте больше о цене Лайткоин

Ежедневный ИИ-анализ Лайткоин

Анализ Лайткоин за 2026-07-29

  • Ставка финансирования фьючерсов стала положительной: Ставка финансирования фьючерсов LTC составляет 0,0031%, что указывает на преобладание бычьих настроений и рост стоимости капитала. Это может сигнализировать о риске краткосрочной коррекции и оказывать понижательное давление на цену LTC.
  • Рыночные настроения: крайний страх: Индекс страха и жадности находится на отметке 28, в зоне крайнего страха. Снижение аппетита к риску и истощение ликвидности негативно сказываются на цене LTC.
  • Высокая волатильность чистого притока капитала: В последние дни наблюдается значительная нестабильность потоков капитала LTC. Чистый приток средств неустойчив, среди крупных игроков наблюдаются явные разногласия, что сдерживает восходящий импульс цены LTC.

Анализ Лайткоин за 2026-07-28

  • Продолжающийся отток капитала: В 6 из последних 7 дней наблюдался чистый отток средств из LTC. За последние 24 часа чистый отток составил около 116 тыс. USDT, что свидетельствует о сильном желании участников рынка вывести средства и оказывает давление на цену монеты.
  • Дивергенция соотношения длинных и коротких позиций: Хотя соотношение длинных и коротких позиций розничных инвесторов остается на высоком уровне выше 5,3, что указывает на крайний оптимизм среди частных трейдеров, соотношение позиций элитных аккаунтов резко снизилось с 5,6 до 2,3. Это говорит о том, что крупные игроки закрывают длинные позиции или открывают короткие, создавая риск коррекции цены.
  • Ослабление технических индикаторов: На 4-часовом и дневном графиках LTC индикатор KDJ сформировал «медвежий крест», направленный вниз. Цена пробила поддержку краткосрочных скользящих средних, техническая картина сместилась в сторону медвежьего тренда. В сочетании с индексом страха и жадности на отметке 28 (крайний страх) краткосрочная динамика находится под давлением.

Технические индикаторы Лайткоин

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Лайткоин на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 1
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
45,3333
45,3266
R2
45,3266
45,319
R1
45,3133
45,3143
PP
45,3066
45,3066
S1
45,2933
45,299
S2
45,2866
45,2943
S3
45,2733
45,2866

Рыночные сигналы Лайткоин

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,27M
$54,69 M
$54,96 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,73M
3-дневные активные покупки
$7,43 M
3-дневные активные продажи
$6,70 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,60M
7-дневные активные покупки
$20,96 M
7-дневные активные продажи
$21,56 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Лайткоин

Чистый притокЦена LTCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,97 M45,41
2026-08-09$1,02 M46,45
2026-08-08-$0,22 M45,89
2026-08-07$0,43 M45,97
2026-08-06-$0,14 M45,72

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Лайткоин

Торгуйте Лайткоин (LTC) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LTC/USDT
$45,38
$45,38$45,38
-2,32%
44.35K (USDT)
LTC/USDC
$45,32
$45,32$45,32
-2,39%
936.17 (USDT)
LTC/BTC
$0,0006973
$0,0006973$0,0006973
-2,03%
208.75 (USDT)
LTC/USD1
$45,35
$45,35$45,35
-2,41%
1.16K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LTC в USD

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1 LTC = 45,37 USD

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