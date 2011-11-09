Технический анализ Лайткоин (LTC) за сегодня
Изменение цены Лайткоин (LTC)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$45,37
|--
|+2,83%
|+0,55%
|-21,61%
Ежедневный ИИ-анализ Лайткоин
Анализ Лайткоин за 2026-07-29
- Ставка финансирования фьючерсов стала положительной: Ставка финансирования фьючерсов LTC составляет 0,0031%, что указывает на преобладание бычьих настроений и рост стоимости капитала. Это может сигнализировать о риске краткосрочной коррекции и оказывать понижательное давление на цену LTC.
- Рыночные настроения: крайний страх: Индекс страха и жадности находится на отметке 28, в зоне крайнего страха. Снижение аппетита к риску и истощение ликвидности негативно сказываются на цене LTC.
- Высокая волатильность чистого притока капитала: В последние дни наблюдается значительная нестабильность потоков капитала LTC. Чистый приток средств неустойчив, среди крупных игроков наблюдаются явные разногласия, что сдерживает восходящий импульс цены LTC.
Анализ Лайткоин за 2026-07-28
- Продолжающийся отток капитала: В 6 из последних 7 дней наблюдался чистый отток средств из LTC. За последние 24 часа чистый отток составил около 116 тыс. USDT, что свидетельствует о сильном желании участников рынка вывести средства и оказывает давление на цену монеты.
- Дивергенция соотношения длинных и коротких позиций: Хотя соотношение длинных и коротких позиций розничных инвесторов остается на высоком уровне выше 5,3, что указывает на крайний оптимизм среди частных трейдеров, соотношение позиций элитных аккаунтов резко снизилось с 5,6 до 2,3. Это говорит о том, что крупные игроки закрывают длинные позиции или открывают короткие, создавая риск коррекции цены.
- Ослабление технических индикаторов: На 4-часовом и дневном графиках LTC индикатор KDJ сформировал «медвежий крест», направленный вниз. Цена пробила поддержку краткосрочных скользящих средних, техническая картина сместилась в сторону медвежьего тренда. В сочетании с индексом страха и жадности на отметке 28 (крайний страх) краткосрочная динамика находится под давлением.
Технические индикаторы Лайткоин
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Лайткоин на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 14
|Нейтрально 0
|Покупка 0
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 4
|Нейтрально 1
|Покупка 7
Рыночные сигналы Лайткоин
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Лайткоин
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,97 M
|45,41
|2026-08-09
|$1,02 M
|46,45
|2026-08-08
|-$0,22 M
|45,89
|2026-08-07
|$0,43 M
|45,97
|2026-08-06
|-$0,14 M
|45,72
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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